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В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес
В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес - РИА Новости, 28.06.2021
В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес
В австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейские спасли двух голых мужчин, потерявшихся в лесу, спасаясь от оленя. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:40
2021-06-28T17:35
австралия
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейские спасли двух голых мужчин, потерявшихся в лесу, спасаясь от оленя.Инцидент произошел в воскресенье вечером. Двое жителей в возрасте 30 и 49 лет загорали на пляже в районе Королевского национального парка. Испугавшись оленя, они убежали в лес, но заблудились в парке и позвонили в полицию с просьбой о помощи.В поисках принимали участие спасатели, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям штата, экстренные службы и авиация.Позднее их доставили в полицейский участок и выписали штрафы на одну тысячу долларов — за нарушение действующего постановления в сфере здравоохранения, которое запрещает жителям Большого Сиднея выезжать за пределы региона.
https://ria.ru/20180902/1527627430.html
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австралия, в мире
В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес
14:40 28.06.2021 (обновлено: 17:35 28.06.2021)
 
CC0 / / Пляж на острове Фрейзер в Австрали
Пляж на острове Фрейзер в Австрали - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Полицейские в Австралии спасли двух голых мужчин, которые потерялись в лесу, спасаясь от оленя

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейские спасли двух голых мужчин, потерявшихся в лесу, спасаясь от оленя.
Инцидент произошел в воскресенье вечером. Двое жителей в возрасте 30 и 49 лет загорали на пляже в районе Королевского национального парка. Испугавшись оленя, они убежали в лес, но заблудились в парке и позвонили в полицию с просьбой о помощи.
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В поисках принимали участие спасатели, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям штата, экстренные службы и авиация.

"Службы <…> обнаружили обнаженного 30-летнего мужчину с рюкзаком, <…> затем был найден 49-летний полуголый мужчина", — говорится в релизе.

Позднее их доставили в полицейский участок и выписали штрафы на одну тысячу долларов — за нарушение действующего постановления в сфере здравоохранения, которое запрещает жителям Большого Сиднея выезжать за пределы региона.
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