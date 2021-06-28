https://ria.ru/20210628/avstraliya-1738906810.html

В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес

В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес - РИА Новости, 28.06.2021

В Австралии спасли двух голых мужчин, загнанных оленем в лес

В австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейские спасли двух голых мужчин, потерявшихся в лесу, спасаясь от оленя. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:40

2021-06-28T14:40

2021-06-28T17:35

австралия

в мире

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. В австралийском штате Новый Южный Уэльс полицейские спасли двух голых мужчин, потерявшихся в лесу, спасаясь от оленя.Инцидент произошел в воскресенье вечером. Двое жителей в возрасте 30 и 49 лет загорали на пляже в районе Королевского национального парка. Испугавшись оленя, они убежали в лес, но заблудились в парке и позвонили в полицию с просьбой о помощи.В поисках принимали участие спасатели, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям штата, экстренные службы и авиация.Позднее их доставили в полицейский участок и выписали штрафы на одну тысячу долларов — за нарушение действующего постановления в сфере здравоохранения, которое запрещает жителям Большого Сиднея выезжать за пределы региона.

https://ria.ru/20180902/1527627430.html

https://rsport.ria.ru/20210427/krokodil-1730106541.html

австралия

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