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Туризм
https://ria.ru/20210628/aviasoobschenie-1738839888.html
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами - РИА Новости, 28.06.2021
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
Россия возобновляет прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:29
2021-06-28T02:19
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия возобновляет прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.Теперь в Бельгию можно летать по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас с частотой один рейс в неделю. В Иорданию доступны полеты Москва — Амман и Москва — Акаба с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, в Ирландию — Москва — Дублин с частотой два рейса в неделю.В Италию разрешены рейсы Москва — Рим и Москва — Милан (четыре раза в неделю), Москва — Венеция и Москва — Неаполь (два рейса в неделю). На Кипр теперь можно отправиться рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю), Москва — Пафос (три в неделю). Из других аэропортов в России, из которых возобновлены международные полеты, разрешены полеты в Ларнаку и Пафос с частотой два рейса в неделю по каждому маршруту. Также разрешен один рейс в неделю Москва — Скопье (Северная Македония).Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с США по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.Больше рейсов и в "открытые" страныКроме того, с 28 июня увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе в несколько уже "открытых" стран: в Австрию (по маршруту Москва — Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва — Баку с трех до четырех рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва — Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).В Грецию по маршрутам Москва — Афины добавляется с четырех до семи рейсов в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.В Катар по маршрутам Москва — Доха число рейсов увеличивается с четырех до семи в неделю, Санкт-Петербург — Доха — с частотой два рейса в неделю, в Сербию по маршрутам Ростов-на-Дону — Белград и Краснодар — Белград по два рейса в неделю, в Финляндию по маршруту Москва — Хельсинки с семи до 14 рейсов в неделю, в Хорватию по маршрутам Москва — Сплит, Москва — Дубровник и Москва — Пула с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте и в Швейцарию (по маршрутам Москва — Женева и Москва — Цюрих с трех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте).Помимо этого, с понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.К 28 июня власти разрешили рейсы в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.Кроме того, ранее открылись полеты в Танзанию, однако из-за эпидемиологической обстановки их снова приостановили.
https://ria.ru/20210625/krym-1738673531.html
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россия, новости - туризм, кипр, бельгия, ирландия, северная македония, иордания, италия, сша, болгария, в мире
Россия возобновляет авиасообщение с восемью странами
01:29 28.06.2021 (обновлено: 02:19 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Россия возобновляет авиасообщение еще с 8 странами

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Россия возобновляет прерванное из-за коронавируса регулярное авиасообщение с Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Италией, Кипром, Северной Македонией и США.
Теперь в Бельгию можно летать по маршруту Москва — Брюссель четыре раза в неделю, в Болгарию — по маршрутам Москва — София, Москва — Варна, Москва — Бургас с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте и Екатеринбург — Бургас, Екатеринбург — Варна, Минеральные Воды — Варна, Самара — Бургас, Ростов-на-Дону — Варна, Ростов-на-Дону — Бургас с частотой один рейс в неделю. В Иорданию доступны полеты Москва — Амман и Москва — Акаба с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, в Ирландию — Москва — Дублин с частотой два рейса в неделю.
В Италию разрешены рейсы Москва — Рим и Москва — Милан (четыре раза в неделю), Москва — Венеция и Москва — Неаполь (два рейса в неделю). На Кипр теперь можно отправиться рейсами Москва — Ларнака (четыре раза в неделю), Москва — Пафос (три в неделю). Из других аэропортов в России, из которых возобновлены международные полеты, разрешены полеты в Ларнаку и Пафос с частотой два рейса в неделю по каждому маршруту. Также разрешен один рейс в неделю Москва — Скопье (Северная Македония).
Кроме того, с 28 июня возобновляется авиасообщение с США по маршрутам Москва — Вашингтон и Москва — Нью-Йорк с частотой два рейса в неделю.
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Больше рейсов и в "открытые" страны

Кроме того, с 28 июня увеличивается количество регулярных рейсов на взаимной основе в несколько уже "открытых" стран: в Австрию (по маршруту Москва — Вена с двух до семи рейсов в неделю), Азербайджан (по маршруту Москва — Баку с трех до четырех рейсов в неделю), Армению (по маршруту Москва — Ереван с пяти до шести рейсов в неделю).
В Грецию по маршрутам Москва — Афины добавляется с четырех до семи рейсов в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.
В Катар по маршрутам Москва — Доха число рейсов увеличивается с четырех до семи в неделю, Санкт-Петербург — Доха — с частотой два рейса в неделю, в Сербию по маршрутам Ростов-на-Дону — Белград и Краснодар — Белград по два рейса в неделю, в Финляндию по маршруту Москва — Хельсинки с семи до 14 рейсов в неделю, в Хорватию по маршрутам Москва — Сплит, Москва — Дубровник и Москва — Пула с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте и в Швейцарию (по маршрутам Москва — Женева и Москва — Цюрих с трех до семи рейсов в неделю на каждом маршруте).
Помимо этого, с понедельника возобновляются перелеты в иностранные государства из международных аэропортов в Брянске и Ульяновске.
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Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и некоторых других. С августа прошлого года началось постепенное возобновление международного авиасообщения.
К 28 июня власти разрешили рейсы в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Австрию, Венгрию, Ливан, Люксембург, Марокко, Хорватию, Албанию, Турцию, на Маврикий, Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку.
Кроме того, ранее открылись полеты в Танзанию, однако из-за эпидемиологической обстановки их снова приостановили.
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