https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738805069.html

Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю

Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю - РИА Новости, 27.06.2021

Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю

В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T14:45

2021-06-27T14:45

2021-06-27T15:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.Он отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели. Вместе с тем Гинцбург подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Штамм "дельта" в последнее время нашли во многих странах и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.

https://ria.ru/20210626/shtamm-1738759637.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество