Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:45 27.06.2021 (обновлено: 15:54 27.06.2021)
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.
Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.
"Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", — пояснил специалист.
Он отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели.
Вместе с тем Гинцбург подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.
Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Штамм "дельта" в последнее время нашли во многих странах и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.