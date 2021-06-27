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https://ria.ru/20210627/vaktsina-1738805069.html
Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю - РИА Новости, 27.06.2021
Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T14:45
2021-06-27T15:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.Он отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели. Вместе с тем Гинцбург подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Штамм "дельта" в последнее время нашли во многих странах и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), общество
Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю
14:45 27.06.2021 (обновлено: 15:54 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДиректор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург
Директор института ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАМН, профессор Александр Гинцбург - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург заявил, что изменение вакцины при мутации COVID-19 займет неделю

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. В НИЦЭМ имени Гамалеи готовы создать новые варианты вакцин, если существующие препараты не смогут обеспечивать достаточное количество антител против новых штаммов коронавируса.
Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал директор центра Александр Гинцбург.

"Если появится штамм новый, с резко измененной последовательностью в тех областях S-белка, которые связываются с нашими рецепторами, то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты", — пояснил специалист.

Он отметил, что после регистрации векторной технологии необходимые препараты будут создаваться в течение недели.
Вместе с тем Гинцбург подчеркнул, что имеющиеся российские вакцины эффективны против индийского штамма коронавируса.
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Вариант коронавируса B.1.617 впервые выявили в Индии в октябре 2020 года, а позднее были обнаружены три его подвида — B.1.617.1, B.1.617.2 ("дельта") и B.1.617.3. Штамм "дельта" в последнее время нашли во многих странах и, по мнению индийских врачей, он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в Индии.
Новый штамм "дельта плюс" отличается наличием мутации K417N в спайковом белке, которая может снижать активность сыворотки и антител переболевших и вакцинированных людей.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Общество
 
 
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