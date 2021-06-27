https://ria.ru/20210627/pozhary-1738777878.html

В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров

В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров - РИА Новости, 27.06.2021

В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров

Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировано в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T08:16

2021-06-27T08:16

2021-06-27T08:16

республика саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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ЯКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировано в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону."По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 237 природных пожаров, за сутки ликвидировано 25, на тушение привлекалось 1989 человек и 286 единиц техники", - информирует ГУМЧС.В ведомстве отметили, что сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов Якутии, где общая площадь с момента обнаружения очагов превысила 120 тысяч гектаров.В сообщении добавляется, что на особом контроле находятся два природных пожара вблизи населенных пунктов Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки туда вылетит аэромобильная группировка ГУМЧС.Мониторинг задымленности в населенных пунктах региона говорит о том, что предельно допустимая концентрация дыма в атмосферном воздухе нигде пока еще не превышена, уточняют в ведомстве."За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 32 тысячи гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 15 районов…", - приводятся слова начальника Главного управления МЧС России по республике Павла Гарина.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров увеличивается в ряде районов Якутии из-за сухих гроз и аномально жаркой погоды, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до конца июня.

https://ria.ru/20210623/pozhar-1738168315.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия