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В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров - РИА Новости, 27.06.2021
В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировано в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону. РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T08:16
2021-06-27T08:16
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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ЯКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировано в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону."По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 237 природных пожаров, за сутки ликвидировано 25, на тушение привлекалось 1989 человек и 286 единиц техники", - информирует ГУМЧС.В ведомстве отметили, что сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов Якутии, где общая площадь с момента обнаружения очагов превысила 120 тысяч гектаров.В сообщении добавляется, что на особом контроле находятся два природных пожара вблизи населенных пунктов Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки туда вылетит аэромобильная группировка ГУМЧС.Мониторинг задымленности в населенных пунктах региона говорит о том, что предельно допустимая концентрация дыма в атмосферном воздухе нигде пока еще не превышена, уточняют в ведомстве."За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 32 тысячи гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 15 районов…", - приводятся слова начальника Главного управления МЧС России по республике Павла Гарина.Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров увеличивается в ряде районов Якутии из-за сухих гроз и аномально жаркой погоды, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до конца июня.
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республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Якутии за сутки прибавилось 25 новых очагов лесных пожаров
08:16 27.06.2021
 
© ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© ФБУ "Авиалесоохрана"
Перейти в фотобанк

Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировали в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов

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ЯКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Свыше 200 лесных пожаров зарегистрировано в Якутии, за сутки прибавилось 25 новых очагов, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по региону.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории региона действуют 237 природных пожаров, за сутки ликвидировано 25, на тушение привлекалось 1989 человек и 286 единиц техники", - информирует ГУМЧС.
В ведомстве отметили, что сложная лесопожарная обстановка сохраняется на территории 12 районов Якутии, где общая площадь с момента обнаружения очагов превысила 120 тысяч гектаров.
В сообщении добавляется, что на особом контроле находятся два природных пожара вблизи населенных пунктов Мар и Ударник. В случае ухудшения обстановки туда вылетит аэромобильная группировка ГУМЧС.
Мониторинг задымленности в населенных пунктах региона говорит о том, что предельно допустимая концентрация дыма в атмосферном воздухе нигде пока еще не превышена, уточняют в ведомстве.
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"За сутки количество пожаров увеличилось на 25 очагов, площадь пожаров увеличилась более чем на 32 тысячи гектар за счет обнаружения новых очагов пожаров, прохождения грозовых фронтов, а также в связи с сохранением 4-5 классов пожарной опасности на территории 15 районов…", - приводятся слова начальника Главного управления МЧС России по республике Павла Гарина.
Ранее сообщалось о том, что глава Якутии Айсен Николаев в среду подписал указ о введении режима ЧС регионального характера из-за лесных пожаров. Площадь лесных пожаров увеличивается в ряде районов Якутии из-за сухих гроз и аномально жаркой погоды, которая, по прогнозам синоптиков, продержится до конца июня.
 
Республика Саха (Якутия)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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