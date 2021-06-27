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При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.06.2021
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T07:43
2021-06-27T08:19
иван приходько
стирол
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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала женщина, написал глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-каналеГород расположен у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В Горловке до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.
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иван приходько, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:43 27.06.2021 (обновлено: 08:19 27.06.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /

В ДНР заявили о раненной женщине из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала женщина, написал глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-канале
Город расположен у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка.
В Горловке до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.
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Иван ПриходькоСтиролЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинскООНВ мире
 
 
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