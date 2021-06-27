https://ria.ru/20210627/donbass-1738776968.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.06.2021

При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР

В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T07:43

2021-06-27T07:43

2021-06-27T08:19

иван приходько

стирол

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

в мире

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ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала женщина, написал глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-каналеГород расположен у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В Горловке до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.

https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738697727.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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иван приходько, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире