https://ria.ru/20210627/donbass-1738776968.html
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР - РИА Новости, 27.06.2021
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T07:43
2021-06-27T07:43
2021-06-27T08:19
иван приходько
стирол
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/148783/24/1487832456_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_c7e312597fc6bd6b2554eaefc224dd15.jpg
ДОНЕЦК, 27 июн — РИА Новости. В Горловке, которая находится под контролем самопровозглашенной Донецкой народной республики, в результате обстрела со стороны украинских силовиков пострадала женщина, написал глава администрации города Иван Приходько в своем Telegram-каналеГород расположен у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. В Горловке до начала конфликта жили около 250 тысяч человек. Там расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", остановивший работу с началом боевых действий в Донбассе.
https://ria.ru/20210626/zelenskiy-1738697727.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/148783/24/1487832456_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_80406e15994046b8e230fd44894e223b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван приходько, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, в мире
При обстреле Горловки со стороны ВСУ пострадала женщина, заявили в ДНР
07:43 27.06.2021 (обновлено: 08:19 27.06.2021)
В ДНР заявили о раненной женщине из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ