Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
03:25 27.06.2021 (обновлено: 03:31 27.06.2021)
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень выгодным" предложением по цене значительно ниже рыночной, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
По его словам, за один день мошенник может заработать более ста тысяч рублей.
"Схема следующая: потенциальный клиент интересуется (по телефону, через переписку на сайте или через мессенджеры), свободны ли определенные даты. Приходит ответ: пока свободны, но есть много желающих, поэтому, как можно скорее, надо внести предоплату на банковскую карту или телефон в размере ста или пятидесяти процентов. Человек в погоне за выгодой переводит деньги, после чего мошенник просто перестает выходить на связь", — детализирует специалист.
Кузнецов рекомендует пользоваться сервисами бронирования и изучать отзывы предыдущих гостей, сначала надо выяснить все детали, проверить документы хозяина, и только потом подписывать договор и вносить оплату.
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