https://ria.ru/20210627/arenda-1738692475.html

Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске

Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске - РИА Новости, 27.06.2021

Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске

Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень... РИА Новости, 27.06.2021

2021-06-27T03:25

2021-06-27T03:25

2021-06-27T03:31

россия

юрий кузнецов

мошенничество

аренда

жилье

общество

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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень выгодным" предложением по цене значительно ниже рыночной, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.По его словам, за один день мошенник может заработать более ста тысяч рублей.Кузнецов рекомендует пользоваться сервисами бронирования и изучать отзывы предыдущих гостей, сначала надо выяснить все детали, проверить документы хозяина, и только потом подписывать договор и вносить оплату.

https://ria.ru/20210203/lishenie-1595773572.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, юрий кузнецов, мошенничество, аренда, жилье, общество