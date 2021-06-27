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Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске - РИА Новости, 27.06.2021
Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске
Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень... РИА Новости, 27.06.2021
2021-06-27T03:25
2021-06-27T03:31
россия
юрий кузнецов
мошенничество
аренда
жилье
общество
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень выгодным" предложением по цене значительно ниже рыночной, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.По его словам, за один день мошенник может заработать более ста тысяч рублей.Кузнецов рекомендует пользоваться сервисами бронирования и изучать отзывы предыдущих гостей, сначала надо выяснить все детали, проверить документы хозяина, и только потом подписывать договор и вносить оплату.
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россия, юрий кузнецов, мошенничество, аренда, жилье, общество

Риелтор предостерег от обмана с арендой жилья в отпуске

03:25 27.06.2021 (обновлено: 03:31 27.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкНовостройки
Новостройки - РИА Новости, 1920, 27.06.2021
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МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Чаще всего мошенники предлагают несуществующее жилье. Они создают фейковое объявление в соцсетях, на сайтах объявлений, на сервисах бронирования с "очень выгодным" предложением по цене значительно ниже рыночной, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор онлайн-сервиса краткосрочной аренды жилья Суточно.ру Юрий Кузнецов.
По его словам, за один день мошенник может заработать более ста тысяч рублей.
"Схема следующая: потенциальный клиент интересуется (по телефону, через переписку на сайте или через мессенджеры), свободны ли определенные даты. Приходит ответ: пока свободны, но есть много желающих, поэтому, как можно скорее, надо внести предоплату на банковскую карту или телефон в размере ста или пятидесяти процентов. Человек в погоне за выгодой переводит деньги, после чего мошенник просто перестает выходить на связь", — детализирует специалист.
Кузнецов рекомендует пользоваться сервисами бронирования и изучать отзывы предыдущих гостей, сначала надо выяснить все детали, проверить документы хозяина, и только потом подписывать договор и вносить оплату.
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РоссияЮрий КузнецовМошенничествоАрендаЖильеОбщество
 
 
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