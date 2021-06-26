В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ
22:17 26.06.2021 (обновлено: 23:43 26.06.2021)
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия Пе-8
Военный эксперт Себастьян Роблин высоко оценил проект "Звено" инженера Вахмистрова
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей. Об этом написал военный историк Себастьян Роблин в The National Interest.
В материале подчеркивается оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Роблин отдельно выделил, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители, в свою очередь, могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков.
5 февраля 2020, 02:32National Interest назвал советские танки КВ "катастрофой"
"В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-"паразитов" с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим", — объяснил он.
Проект "Звено" появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как подчеркнул историк, дозаправки в воздухе.
По мнению Роблина, примечательно, что "громоздкая конструкция" советского инженера оказалась не только пригодна к полетам, но и доказала свою "удивительную эффективность" во время короткой боевой карьеры в первые годы Великой Отечественной войны.
2 февраля 2020, 11:12National Interest назвал пять самых грозных видов советского оружия