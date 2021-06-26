https://ria.ru/20210626/zveno-1738762612.html

В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ

В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ - РИА Новости, 26.06.2021

В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ

Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T22:17

2021-06-26T22:17

2021-06-26T23:43

военно-морские силы сша

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей. Об этом написал военный историк Себастьян Роблин в The National Interest.В материале подчеркивается оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Роблин отдельно выделил, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители, в свою очередь, могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков."В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-"паразитов" с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим", — объяснил он.Проект "Звено" появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как подчеркнул историк, дозаправки в воздухе.По мнению Роблина, примечательно, что "громоздкая конструкция" советского инженера оказалась не только пригодна к полетам, но и доказала свою "удивительную эффективность" во время короткой боевой карьеры в первые годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20200205/1564261568.html

https://ria.ru/20200202/1564158742.html

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военно-морские силы сша, великая отечественная война (1941-1945), великобритания, ссср, в мире