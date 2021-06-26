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В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ
В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ - РИА Новости, 26.06.2021
В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ
Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T22:17
2021-06-26T23:43
военно-морские силы сша
великая отечественная война (1941-1945)
великобритания
ссср
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей. Об этом написал военный историк Себастьян Роблин в The National Interest.В материале подчеркивается оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Роблин отдельно выделил, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители, в свою очередь, могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков."В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-"паразитов" с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим", — объяснил он.Проект "Звено" появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как подчеркнул историк, дозаправки в воздухе.По мнению Роблина, примечательно, что "громоздкая конструкция" советского инженера оказалась не только пригодна к полетам, но и доказала свою "удивительную эффективность" во время короткой боевой карьеры в первые годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20200205/1564261568.html
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военно-морские силы сша, великая отечественная война (1941-1945), великобритания, ссср, в мире
В США восхитились "безумным" советским бомбардировщиком времен ВОВ
22:17 26.06.2021 (обновлено: 23:43 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкСоветский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия Пе-8
Советский четырехмоторный тяжелый бомбардировщик дальнего действия Пе-8 - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости
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Военный эксперт Себастьян Роблин высоко оценил проект "Звено" инженера Вахмистрова

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Авиационный проект "Звено", разработанный советским инженером Владимиром Вахмистровым в тридцатые и сороковые годы прошлого века, стал самым креативным решением проблемы увеличения дальности полета истребителей. Об этом написал военный историк Себастьян Роблин в The National Interest.
В материале подчеркивается оригинальность идеи запускать истребители с крыльев бомбардировщиков в ходе полета. Роблин отдельно выделил, что бомбардировщики позволяли истребителям взлетать с более тяжелым вооружением, а истребители, в свою очередь, могли защищать бомбардировщики и даже запускать свои двигатели, чтобы ускорить движение самолетов-транспортировщиков.
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"В то время как Великобритания и ВМС США испытывали стыковку самолетов-"паразитов" с дирижаблями, похожими на цеппелины, проект Вахмистрова был первым, в котором один самолет стыковался с другим", — объяснил он.
Проект "Звено" появился за несколько лет до изобретения дорогостоящей, как подчеркнул историк, дозаправки в воздухе.
По мнению Роблина, примечательно, что "громоздкая конструкция" советского инженера оказалась не только пригодна к полетам, но и доказала свою "удивительную эффективность" во время короткой боевой карьеры в первые годы Великой Отечественной войны.
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Военно-морские силы СШАВеликая Отечественная война (1941-1945)ВеликобританияСССРВ мире
 
 
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