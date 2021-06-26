https://ria.ru/20210626/utoplenie-1738735826.html

Подросток утонул в Новой Москве

Подросток утонул в Новой Москве - РИА Новости, 26.06.2021

Подросток утонул в Новой Москве

Прокуратура Москвы начала проверку после гибели в пруду несовершеннолетнего в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T15:26

2021-06-26T15:26

2021-06-26T17:10

новая москва

новомосковский административный округ

происшествия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после гибели в пруду несовершеннолетнего в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Отмечается, что в ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Позже старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела.По данным СК, предварительно установлено, что юноша находился у пруда с друзьями.Иванова добавила, что сейчас следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, а также друзья погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20210626/utopayuschiy-1738731600.html

новая москва

новомосковский административный округ

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2021

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новая москва, новомосковский административный округ, происшествия