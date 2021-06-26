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Подросток утонул в Новой Москве
Подросток утонул в Новой Москве - РИА Новости, 26.06.2021
Подросток утонул в Новой Москве
Прокуратура Москвы начала проверку после гибели в пруду несовершеннолетнего в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T15:26
2021-06-26T15:26
2021-06-26T17:10
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после гибели в пруду несовершеннолетнего в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.Отмечается, что в ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.Позже старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела.По данным СК, предварительно установлено, что юноша находился у пруда с друзьями.Иванова добавила, что сейчас следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, а также друзья погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.
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новая москва, новомосковский административный округ, происшествия
Подросток утонул в Новой Москве
15:26 26.06.2021 (обновлено: 17:10 26.06.2021)
Подросток утонул в пруду в Новой Москве
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после гибели в пруду несовершеннолетнего в Новой Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, 26 июня 17-летний подросток нырнул в пруд, расположенный в поселении Новофедоровское д. Яковлевское, и не вынырнул", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено прокуратуре Троицкого и Новомосковского административных округов, будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних и об обеспечении безопасности на водных объектах.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Позже старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова сообщила о возбуждении уголовного дела.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сказала Иванова.
По данным СК, предварительно установлено, что юноша находился у пруда с друзьями.
Иванова добавила, что сейчас следователи работают на месте происшествия. Допрашиваются очевидцы, а также друзья погибшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование продолжается.