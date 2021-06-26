https://ria.ru/20210626/tekhosmotr-1738710726.html

В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто

В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто - РИА Новости, 26.06.2021

В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто

В России с 1 июля ужесточат правила проверки подержанных автомобилей, сообщает агентство "Прайм". РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T09:37

2021-06-26T09:37

2021-06-26T09:44

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В России с 1 июля ужесточат правила проверки подержанных автомобилей, сообщает агентство "Прайм".Отмечается, что нововведения касаются ввозимых на территорию России иномарок с пробегом, а также транспортных средств с изменениями в конструкции. Согласно полученным данным, если раньше ряд процедур проверки можно было провести в удаленном формате с помощью отправки фотографии, то теперь они будут проходить в испытательных лабораториях.Ранее Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО, выдача которого, согласно постановлению "О безопасности дорожного движения", была возможна лишь при прохождении этой процедуры.

https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html

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2021

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россия, осаго, госдума рф, общество