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В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто
В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто - РИА Новости, 26.06.2021
В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто
В России с 1 июля ужесточат правила проверки подержанных автомобилей, сообщает агентство "Прайм". РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T09:37
2021-06-26T09:37
2021-06-26T09:44
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В России с 1 июля ужесточат правила проверки подержанных автомобилей, сообщает агентство "Прайм".Отмечается, что нововведения касаются ввозимых на территорию России иномарок с пробегом, а также транспортных средств с изменениями в конструкции. Согласно полученным данным, если раньше ряд процедур проверки можно было провести в удаленном формате с помощью отправки фотографии, то теперь они будут проходить в испытательных лабораториях.Ранее Госдума приняла закон, который отменяет обязательное проведение техосмотра для получения полиса ОСАГО, выдача которого, согласно постановлению "О безопасности дорожного движения", была возможна лишь при прохождении этой процедуры.
https://ria.ru/20210511/pereplata-1731452765.html
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россия, осаго, госдума рф, общество
В России ужесточат правила техосмотра подержанных авто
09:37 26.06.2021 (обновлено: 09:44 26.06.2021)
В России с 1 июля ужесточат техосмотр подержанных авто и машин с изменениями в конструкции