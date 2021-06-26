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При нападении на посты военных в Мали погибли шесть человек
При нападении на посты военных в Мали погибли шесть человек - РИА Новости, 26.06.2021
При нападении на посты военных в Мали погибли шесть человек
Посты малийских вооруженных сил в деревне Бони стали объектом одновременных нападений во второй половине дня в пятницу, говорится в пресс-релизе малийских... РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T02:00
2021-06-26T02:00
аннегрет крамп-карренбауэр
минобороны германии
оон
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посты малийских вооруженных сил в деревне Бони стали объектом одновременных нападений во второй половине дня в пятницу, говорится в пресс-релизе малийских вооруженных сил.По их данным, в результате этих нападений шесть малийских военнослужащих погибли, еще один пострадал.Ранее миссия ООН в Мали (МИНУСМА) сообщила, что 15 миротворцев ООН пострадали при атаке на северо-востоке Мали. Позже глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уточнила, в Мали были ранены 13 солдат миссии ООН, из них 12 - военнослужащие бундесвера. Немецкое издание Spiegel сообщало, что для совершения нападения на немецких солдат злоумышленники использовали начиненный взрывчаткой автомобиль.
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аннегрет крамп-карренбауэр, минобороны германии, оон, мали, в мире
При нападении на посты военных в Мали погибли шесть человек
02:00 26.06.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© AP Photo / Jerome Delay

При нападении на посты военных в Мали погибли шесть человек

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Посты малийских вооруженных сил в деревне Бони стали объектом одновременных нападений во второй половине дня в пятницу, говорится в пресс-релизе малийских вооруженных сил.
По их данным, в результате этих нападений шесть малийских военнослужащих погибли, еще один пострадал.
Ранее миссия ООН в Мали (МИНУСМА) сообщила, что 15 миротворцев ООН пострадали при атаке на северо-востоке Мали. Позже глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр уточнила, в Мали были ранены 13 солдат миссии ООН, из них 12 - военнослужащие бундесвера. Немецкое издание Spiegel сообщало, что для совершения нападения на немецких солдат злоумышленники использовали начиненный взрывчаткой автомобиль.
Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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