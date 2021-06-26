https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738724044.html

В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых

В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 26.06.2021

В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых

Заболеваемость коронавирусом и смертность от него среди пожилых снизилась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021

2021-06-26T12:24

2021-06-26T12:24

2021-06-26T12:40

распространение коронавируса

коронавирус в россии

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом и смертность от него среди пожилых снизилась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации людей старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизилась", - сказал Мурашко журналистам.По словам министра, вакцинация работает на сохранение здоровья и коллективную безопасностьВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738722091.html

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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество