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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210626/koronavirus-1738724044.html
В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых
В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых - РИА Новости, 26.06.2021
В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых
Заболеваемость коронавирусом и смертность от него среди пожилых снизилась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.06.2021
2021-06-26T12:24
2021-06-26T12:40
распространение коронавируса
коронавирус в россии
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом и смертность от него среди пожилых снизилась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации людей старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизилась", - сказал Мурашко журналистам.По словам министра, вакцинация работает на сохранение здоровья и коллективную безопасностьВакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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коронавирус в россии, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
В России снизилась заболеваемость и смертность от COVID-19 среди пожилых
12:24 26.06.2021 (обновлено: 12:40 26.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава Минздрава Мурашко заявил о снижении заболеваемости и смертности от COVID-19 среди пожилых

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БЕЛГОРОД, 26 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом и смертность от него среди пожилых снизилась, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Важный уже результат вакцинации. Мы делали акцент, как многие страны, на начальном этапе вакцинации людей старше 60. Сегодня мы видим в статистике, что заболеваемость и смертность среди лиц старше 60 лет значительно снизилась", - сказал Мурашко журналистам.
По словам министра, вакцинация работает на сохранение здоровья и коллективную безопасность
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения вновь открытого стационара для пациентов с COVID-19 на базе городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2021
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
 
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