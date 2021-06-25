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В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до ночи воскресенья, следует из данных... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:01
2021-06-25T09:01
2021-06-25T09:01
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гидрометцентр продлил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за очень высокой температуры до ночи воскресенья, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение действовало до вечера пятницы."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Период действия предупреждения в столице и области - до 3.00 27 июня. Отмечается, что среднесуточная температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Кроме того, до 27 июня действует предупреждение о пожарной опасности четвертого класса.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что африканский зной и шесть температурных рекордов ожидаются в Москве на начавшейся неделе. По его словам, высока вероятность, что будет установлен еще и абсолютный максимум всего июня, который держится с далекого 1901 года с температурой воздуха плюс 34,7 градуса.
https://ria.ru/20210625/moskva-1738534104.html
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евгений тишковец, москва, общество
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары