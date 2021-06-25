https://ria.ru/20210625/vzaimodeystvie-1738525797.html

Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов

Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов - РИА Новости, 25.06.2021

Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов

Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для ЕС, говорится в распространенных выводах встречи в верхах. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T03:47

2021-06-25T03:47

2021-06-25T03:58

жозеп боррель

брюссель

еврокомиссия

москва

сирия

россия

евросоюз

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для ЕС, говорится в распространенных выводах встречи в верхах.Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю разработать конкретные варианты такого сотрудничества, включая его условия и форматы. В частности, предлагается вести сотрудничество с Москвой в области климата и окружающей среды, здравоохранения, отдельных внешнеполитических вопросов, включая иранскую ядерную сделку, Сирию и Ливию.

https://ria.ru/20210625/merkel-1738525190.html

брюссель

москва

сирия

россия

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2021

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жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, москва, сирия, россия, евросоюз, в мире