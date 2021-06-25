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Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов
Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов - РИА Новости, 25.06.2021
Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов
Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для ЕС, говорится в распространенных выводах встречи в верхах. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T03:47
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жозеп боррель
брюссель
еврокомиссия
москва
сирия
россия
евросоюз
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для ЕС, говорится в распространенных выводах встречи в верхах.Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю разработать конкретные варианты такого сотрудничества, включая его условия и форматы. В частности, предлагается вести сотрудничество с Москвой в области климата и окружающей среды, здравоохранения, отдельных внешнеполитических вопросов, включая иранскую ядерную сделку, Сирию и Ливию.
https://ria.ru/20210625/merkel-1738525190.html
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жозеп боррель, брюссель, еврокомиссия, москва, сирия, россия, евросоюз, в мире
Лидеры ЕС выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов
03:47 25.06.2021 (обновлено: 03:58 25.06.2021)
 
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© AP Photo / Virginia Mayo

Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с Россией по ряду вопросов

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Лидеры Евросоюза выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для ЕС, говорится в распространенных выводах встречи в верхах.
"Евросовет подтверждает открытость Европейского союза для избирательного взаимодействия с Россией в областях, представляющих интерес для ЕС", - указывается в документе.
Лидеры ЕС поручили Еврокомиссии и главе евродипломатии Жозепу Боррелю разработать конкретные варианты такого сотрудничества, включая его условия и форматы. В частности, предлагается вести сотрудничество с Москвой в области климата и окружающей среды, здравоохранения, отдельных внешнеполитических вопросов, включая иранскую ядерную сделку, Сирию и Ливию.
Канцлер Германии Ангела Меркель делает заявление в конце первого дня встречи лидеров Европейского Союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
03:32
Меркель призвала лидеров ЕС проявить храбрость в отношении России
 
Жозеп БоррельБрюссельЕврокомиссияМоскваСирияРоссияЕвросоюзВ мире
 
 
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