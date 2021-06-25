Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Режим ЧС муниципального характера ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.
"Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.
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Ветеринарные врачи проводят мероприятия по локализации и предупреждению заболевания: установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция. В ближайшее время в деревне будет введен карантин.
С начала года в Приморском крае было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них 10 в дикой природе, три в личных подсобных хозяйствах и одна безнадзорная свинья.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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