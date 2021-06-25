Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738534333.html
Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 25.06.2021
Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T08:15
2021-06-25T08:15
подтопления в крыму
приморский край
партизанский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона."Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.Ветеринарные врачи проводят мероприятия по локализации и предупреждению заболевания: установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция. В ближайшее время в деревне будет введен карантин.С начала года в Приморском крае было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них 10 в дикой природе, три в личных подсобных хозяйствах и одна безнадзорная свинья.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html
https://ria.ru/20210414/genetika-1728271005.html
приморский край
партизанский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_239f1e72bd432fab551874fbd0d11823.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
подтопления в крыму, приморский край, партизанский район, происшествия
Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:15 25.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЖилые дома в центральной части города Владивостока
Жилые дома в центральной части города Владивостока - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк

Режим ЧС муниципального характера ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней

Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона.
"Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.
Питер Брейгель Старший, Триумф смерти, 1562 - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 08:00Наука
Черная смерть, или "рукотворная" чума Средневековья
Ветеринарные врачи проводят мероприятия по локализации и предупреждению заболевания: установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция. В ближайшее время в деревне будет введен карантин.
С начала года в Приморском крае было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них 10 в дикой природе, три в личных подсобных хозяйствах и одна безнадзорная свинья.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 16:32
В России создали первую в мире субъединичную вакцину против чумы
 
Подтопления в КрымуПриморский крайПартизанский районПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:20Летевший из Чехии самолет совершил экстренную посадку в Хорватии
17:19Спор из-за маски в автобусе во Флоренции закончился поножовщиной
17:18В ФЕОР оказывают психологическую помощь тем, кто боится вакцинации
17:14В Сети удивились сугробу в сорокоградусную жару в Нижегородской области
17:14Власти Абу-Даби разрешили бесплатно вакцинировать туристов
17:12В ЮАР протестующие потребовали одобрить "Спутник V"
17:12Московская биржа будет отклонять заявки на ОФЗ от клиентов из США
17:08Россотрудничество рассказало о проблемах при работе в США и Чехии
17:07В Совфеде прокомментировали продление санкций Евросоюза
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
Лента новостейМолния