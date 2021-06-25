https://ria.ru/20210625/vspyshka-1738534333.html

Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней

Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней - РИА Новости, 25.06.2021

Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней

Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T08:15

2021-06-25T08:15

2021-06-25T08:15

подтопления в крыму

приморский край

партизанский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731472344_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_69ebfc2782dfc7d48c01ccda08952630.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней, сообщает правительство региона."Чуму выявили в одном из личных подсобных хозяйств в деревне Ястребовка Партизанского района. В хозяйстве заболела одна из пяти свиней. Положительный диагноз отобранных проб подтвердили лабораторные исследования. В районе введен режим ЧС муниципального характера", – говорится в сообщении.Ветеринарные врачи проводят мероприятия по локализации и предупреждению заболевания: установлены дезбарьеры, проведена дезинфекция. В ближайшее время в деревне будет введен карантин.С начала года в Приморском крае было зафиксировано 14 случаев заражения свиней африканской чумой. Из них 10 в дикой природе, три в личных подсобных хозяйствах и одна безнадзорная свинья.Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20210616/chuma-1737064888.html

https://ria.ru/20210414/genetika-1728271005.html

приморский край

партизанский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, приморский край, партизанский район, происшествия