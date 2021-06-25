https://ria.ru/20210625/vaktsinatsiya-1738601451.html
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 25.06.2021
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с понедельника обязательную вакцинацию некоторых категорий работников введут еще в восьми регионах. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:21
2021-06-25T14:21
2021-06-25T15:13
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с понедельника обязательную вакцинацию некоторых категорий работников введут еще в восьми регионах. Сегодня такая мера действует в десяти субъектах, глава Роспотребнадзора назвала ее эффективной.Как напомнили в Роструде, отказ от вакцинации может стать законным основанием для отстранения человека от работы. Там указали, что прививка может получить статус обязательной по решению главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения.Прививать граждан, у которых есть противопоказания, запрещено.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html
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коронавирус в россии