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Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников - РИА Новости, 25.06.2021
Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников
Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с понедельника обязательную вакцинацию некоторых категорий работников введут еще в восьми регионах. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T14:21
2021-06-25T15:13
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с понедельника обязательную вакцинацию некоторых категорий работников введут еще в восьми регионах. Сегодня такая мера действует в десяти субъектах, глава Роспотребнадзора назвала ее эффективной.Как напомнили в Роструде, отказ от вакцинации может стать законным основанием для отстранения человека от работы. Там указали, что прививка может получить статус обязательной по решению главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения.Прививать граждан, у которых есть противопоказания, запрещено.
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коронавирус в россии

Еще восемь регионов введут обязательную вакцинацию для ряда работников

14:21 25.06.2021 (обновлено: 15:13 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМолодой человек вакцинируется
Молодой человек вакцинируется - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Главный санитарный врач России Анна Попова сообщила, что с понедельника обязательную вакцинацию некоторых категорий работников введут еще в восьми регионах.
Сегодня такая мера действует в десяти субъектах, глава Роспотребнадзора назвала ее эффективной.
Как напомнили в Роструде, отказ от вакцинации может стать законным основанием для отстранения человека от работы.
Там указали, что прививка может получить статус обязательной по решению главного государственного санитарного врача и его заместителей в регионах. Это распоряжение может касаться как конкретных групп граждан, так и всего населения.
Прививать граждан, у которых есть противопоказания, запрещено.
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