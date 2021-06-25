https://ria.ru/20210625/shkola-1738547148.html
Бочкарев: в 23 районах Москвы построят новые школы до конца 2021 года
Бочкарев: в 23 районах Москвы построят новые школы до конца 2021 года - РИА Новости, 25.06.2021
Бочкарев: в 23 районах Москвы построят новые школы до конца 2021 года
Новые школы появятся в 23 районах Москвы до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T10:05
2021-06-25T10:05
2021-06-25T10:10
экономика
тинао
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Недвижимость. Новые школы появятся в 23 районах Москвы до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв."Ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования, в частности школ. С начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий", – отметил заммэра.Он уточнил, что новые школы появятся в 23 московских районах, в том числе на территории ТиНАО."Образовательные учреждения получат жители 14 районов в "старых" границах Москвы и девяти территорий ТиНАО", – добавил Бочкарёв, уточнив, что десять школ (почти треть) возведут за счет средств инвесторов.Заммэра напомнил, что до конца 2022 года планируется возвести 200 социальных объектов - свыше 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210601/shkola-1735057316.html
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экономика, тинао, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев, москва, общество
Бочкарев: в 23 районах Москвы построят новые школы до конца 2021 года
10:05 25.06.2021 (обновлено: 10:10 25.06.2021)
Бочкарев заявил, что новые школы появятся в 23 районах Москвы до конца 2021 года
МОСКВА, 25 июн - РИА Недвижимость.
Новые школы появятся в 23 районах Москвы до конца 2021 года, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв
.
"Ключевым принципом градостроительной политики Москвы является комплексное развитие районов города, и одно из основных направлений этой работы – строительство и реконструкция объектов образования, в частности школ. С начала года в столице уже введено три школы, а до конца года планируется построить еще 29 зданий", – отметил заммэра.
Он уточнил, что новые школы появятся в 23 московских районах, в том числе на территории ТиНАО
.
"Образовательные учреждения получат жители 14 районов в "старых" границах Москвы и девяти территорий ТиНАО", – добавил Бочкарёв, уточнив, что десять школ (почти треть) возведут за счет средств инвесторов.
Заммэра напомнил, что до конца 2022 года планируется возвести 200 социальных объектов - свыше 120 зданий для образовательных учреждений и более 30 спортивных объектов.