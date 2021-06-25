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Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:03
2021-06-25T16:03
2021-06-25T16:07
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, заявили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.Как ранее пояснили в управлении Роспотребнадзора, комментируя возможность заселения в отели региона туристов, привитых иностранными вакцинами, запрета на их использование постановлением главы региона не установлено."Важно, чтобы был прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский язык", - уточнили в управлении.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, краснодарский край, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
16:03 25.06.2021 (обновлено: 16:07 25.06.2021)
Туристам, привитым иностранными вакцинами, понадобится сертификат с переводом на русский язык