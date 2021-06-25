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Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам

Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам - РИА Новости, 25.06.2021

Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам

Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:03

2021-06-25T16:03

2021-06-25T16:07

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коронавирус covid-19

россия

краснодарский край

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, заявили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.Как ранее пояснили в управлении Роспотребнадзора, комментируя возможность заселения в отели региона туристов, привитых иностранными вакцинами, запрета на их использование постановлением главы региона не установлено."Важно, чтобы был прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский язык", - уточнили в управлении.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, краснодарский край, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)