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Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам - РИА Новости, 25.06.2021
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:03
2021-06-25T16:07
коронавирус в россии
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россия
краснодарский край
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, заявили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.Как ранее пояснили в управлении Роспотребнадзора, комментируя возможность заселения в отели региона туристов, привитых иностранными вакцинами, запрета на их использование постановлением главы региона не установлено."Важно, чтобы был прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский язык", - уточнили в управлении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, краснодарский край, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
16:03 25.06.2021 (обновлено: 16:07 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдыхающие на одном из пляжей в Анапе
Отдыхающие на одном из пляжей в Анапе - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Туристам, привитым иностранными вакцинами, понадобится сертификат с переводом на русский язык

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Приезжающим в Краснодарский край туристам, привитым иностранными вакцинами, нужно иметь прививочные сертификаты на английском языке с переводом на русский язык, заявили РИА Новости в краевом управлении Роспотребнадзора.
Как ранее пояснили в управлении Роспотребнадзора, комментируя возможность заселения в отели региона туристов, привитых иностранными вакцинами, запрета на их использование постановлением главы региона не установлено.
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18 июня, 12:41
"Важно, чтобы был прививочный сертификат на английском языке с переводом на русский язык", - уточнили в управлении.
 
ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКраснодарский крайНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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