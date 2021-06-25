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В Москве в частной клинике произошел пожар
В Москве в частной клинике произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2021
В Москве в частной клинике произошел пожар
Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T09:36
2021-06-25T10:00
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.В ведомстве отметили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Замоскворецкой межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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москва, происшествия
В Москве в частной клинике произошел пожар
09:36 25.06.2021 (обновлено: 10:00 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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В Москве в частной клинике произошел пожар, есть пострадавшие

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"По предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Отмечается, что двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
В ведомстве отметили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Замоскворецкой межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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