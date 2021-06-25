https://ria.ru/20210625/pozhar-1738541813.html

В Москве в частной клинике произошел пожар

В Москве в частной клинике произошел пожар - РИА Новости, 25.06.2021

В Москве в частной клинике произошел пожар

Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T09:36

2021-06-25T09:36

2021-06-25T10:00

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы начала проверку после пожара в частной клинике в центре города, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры."По предварительной информации, рано утром 25 июня в здании частного медицинского центра на улице Большая Полянка произошло возгорание в электрощитовой, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.Отмечается, что двоим пострадавшим понадобилась медицинская помощь.В ведомстве отметили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Замоскворецкой межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20210624/pozhar-1738468219.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия