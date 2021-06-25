https://ria.ru/20210625/potok-1738624408.html

"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"

"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 25.06.2021

"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"

Читатели немецкого журнала Der Spiegel встали на защиту проекта "Северный поток — 2" после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о совместных усилиях... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T16:10

2021-06-25T16:10

2021-06-25T16:10

россия

северный поток — 2

энтони блинкен

хайко маас

мид германии

германия

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel встали на защиту проекта "Северный поток — 2" после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о совместных усилиях Вашингтона и Берлина против "злоупотребления России".В среду чиновник на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном сказал, что ФРГ готова проследить, чтобы Москва не оказывала политического давления на Киев. Представитель США также подчеркнул, что страна не допустит использования энергоносителей как оружие против Украины.Пользователи сайта Der Spiegel осудили выступления политиков."Жаль, что избранные нами политики, которые должны в первую очередь отстаивать немецкие интересы, ведут себя как форпост США", — написал комментатор под ником Arap."Блинкену, Байдену и Трампу на энергоснабжение Европы наплевать. Нам их советы не нужны — они, может, и бесплатные, но точно бесполезные", — согласился Ein-x7SgdcjWg.При этом многие читатели раскритиковали политическую позицию Украины и стран, оказывающих ей поддержку, против строительства газопровода."Надеюсь, что после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" шантажисты из Украины и Польши останутся с носом", — прокомментировал Franck-S8PlNngng."Хочется напомнить, что Украина часто не оплачивает счета за газ России. Вероятно, это было одной из причин строительства "Северного потока — 2", — высказал схожее мнение George-OMCYZxEWR.Пользователь Christoph-EyiOPGyZg отметил, что критика магистрали "граничит с шизофренией", так как это лишь один из многочисленных трубопроводов, соединяющих Россию и ЕС."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украинна и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит чисто экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html

https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html

https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html

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россия, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, мид германии, германия, сша, украина, в мире