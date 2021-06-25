Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210625/potok-1738624408.html
"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 25.06.2021
"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
Читатели немецкого журнала Der Spiegel встали на защиту проекта "Северный поток — 2" после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о совместных усилиях... РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T16:10
2021-06-25T16:10
россия
северный поток — 2
энтони блинкен
хайко маас
мид германии
германия
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5946d4a6bc2fb26af8abffef350880a7.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel встали на защиту проекта "Северный поток — 2" после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о совместных усилиях Вашингтона и Берлина против "злоупотребления России".В среду чиновник на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном сказал, что ФРГ готова проследить, чтобы Москва не оказывала политического давления на Киев. Представитель США также подчеркнул, что страна не допустит использования энергоносителей как оружие против Украины.Пользователи сайта Der Spiegel осудили выступления политиков."Жаль, что избранные нами политики, которые должны в первую очередь отстаивать немецкие интересы, ведут себя как форпост США", — написал комментатор под ником Arap."Блинкену, Байдену и Трампу на энергоснабжение Европы наплевать. Нам их советы не нужны — они, может, и бесплатные, но точно бесполезные", — согласился Ein-x7SgdcjWg.При этом многие читатели раскритиковали политическую позицию Украины и стран, оказывающих ей поддержку, против строительства газопровода."Надеюсь, что после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" шантажисты из Украины и Польши останутся с носом", — прокомментировал Franck-S8PlNngng."Хочется напомнить, что Украина часто не оплачивает счета за газ России. Вероятно, это было одной из причин строительства "Северного потока — 2", — высказал схожее мнение George-OMCYZxEWR.Пользователь Christoph-EyiOPGyZg отметил, что критика магистрали "граничит с шизофренией", так как это лишь один из многочисленных трубопроводов, соединяющих Россию и ЕС."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украинна и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит чисто экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210616/zelenskiy-1737254329.html
https://ria.ru/20210615/proval-1737118493.html
https://ria.ru/20210614/ukraina-1736939487.html
россия
германия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/0a/1736480500_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3526dab4481096c54efdb8b75c2e85b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, северный поток — 2, энтони блинкен, хайко маас, мид германии, германия, сша, украина, в мире
"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10 25.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
Перейти в фотобанк

Читатели журнала Der Spiegel раскритиковали действия Вашингтона против "Северного потока — 2"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel встали на защиту проекта "Северный поток — 2" после заявления главы МИД Германии Хайко Мааса о совместных усилиях Вашингтона и Берлина против "злоупотребления России".
В среду чиновник на пресс-конференции после переговоров с госсекретарем Энтони Блинкеном сказал, что ФРГ готова проследить, чтобы Москва не оказывала политического давления на Киев. Представитель США также подчеркнул, что страна не допустит использования энергоносителей как оружие против Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 16:28
Зеленский выдвинул России и Европе ультиматум по "Северному потоку — 2"
Пользователи сайта Der Spiegel осудили выступления политиков.
"Жаль, что избранные нами политики, которые должны в первую очередь отстаивать немецкие интересы, ведут себя как форпост США", — написал комментатор под ником Arap.
"Блинкену, Байдену и Трампу на энергоснабжение Европы наплевать. Нам их советы не нужны — они, может, и бесплатные, но точно бесполезные", — согласился Ein-x7SgdcjWg.
"Почему нас должно интересовать, не будет ли у Украины проблем с русскими? Мы получаем газ без потерь. Транзитные пошлины только напрасно удорожают товар", — заключил Dirk_denkt_mit.
При этом многие читатели раскритиковали политическую позицию Украины и стран, оказывающих ей поддержку, против строительства газопровода.
"Надеюсь, что после ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" шантажисты из Украины и Польши останутся с носом", — прокомментировал Franck-S8PlNngng.
"Хочется напомнить, что Украина часто не оплачивает счета за газ России. Вероятно, это было одной из причин строительства "Северного потока — 2", — высказал схожее мнение George-OMCYZxEWR.
Пользователь Christoph-EyiOPGyZg отметил, что критика магистрали "граничит с шизофренией", так как это лишь один из многочисленных трубопроводов, соединяющих Россию и ЕС.
Трубы для строительства газопровода Северный поток 2 - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 17:47
В Варшаве признали провал попыток остановить "Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украинна и несколько других европейских стран. Вашингтон периодически вводит санкции. Тем не менее прокладка продолжается и уже вышла на финальную стадию.
В июне президент России Владимир Путин заявлял, что возведение закончится этим летом. В Москве неоднократно подчеркивали, что проект носит чисто экономический характер и выгоден Европе. Берлин поддерживает в этом вопросе Москву и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 13:44
"Акции ей подавай": Пушков высмеял Украину из-за "Северного потока — 2"
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияСеверный поток — 2Энтони БлинкенХайко МаасМИД ГерманииГерманияСШАУкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:04Путин поблагодарил эмира Катара за участие в ПМЭФ
17:03Додон предостерег от призывов вывести миротворцев из Приднестровья
16:59В офисе Зеленского не считают санкции СНБО помехой для встречи с Путиным
16:57В СК рассказали о состоянии раненного в Ивановской области мужчины
16:57В Telegram появилась новая функция
16:55Глава Евросовета прокомментировал идею провести саммит Россия-ЕС
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
Лента новостейМолния