https://ria.ru/20210625/napadenie-1738567149.html

Стали известны подробности нападения с кислотой на митрополитов в Греции

Стали известны подробности нападения с кислотой на митрополитов в Греции - РИА Новости, 25.06.2021

Стали известны подробности нападения с кислотой на митрополитов в Греции

Синод Элладской православной церкви осудил нападение бывшего священнослужителя на митрополитов в монастыре Петраки в Афинах и поблагодарил полицейского за его... РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T11:52

2021-06-25T11:52

2021-06-25T11:52

религия и мировоззрение

греция

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АФИНЫ, 25 июн - РИА Новости. Синод Элладской православной церкви осудил нападение бывшего священнослужителя на митрополитов в монастыре Петраки в Афинах и поблагодарил полицейского за его самоотверженные действия при задержании преступника, а политиков и глав церквей – за поддержку.Синод распространил сообщение в связи с происшествием – бывший священник облил кислотой семерых митрополитов во время синодального суда. Как сообщил синод, в среду около 19:00 (время совпадает с московским) в зале заседаний иерархии греческой церкви во время суда по дисциплинарному проступку священника Верийской, Наусской и Камбанийской епархии обвиняемый после объявления решения об отклонении его апелляции на приговор об увольнении и его возвращении в светский класс "двинулся к митрополитам, членам Синодального суда и его секретарю, и начал поливать их едкой жидкостью из сосудов, которые он имел с собой".Ожоги из-за нападения получили восемь человек – семь митрополитов и секретарь суда.Это митрополиты Гумениссийский, Аксиупольский и Поликастронский Димитриос - председатель Синодального суда, Дриинупольский, Погонианийский и Конитсийский Андреас, Кассандрийский Никодимос, Артский Каллиникос, Закинфский Дионисиос, Кийисийский, Амарусийский и Оропский Кириллос, Глифадский Антониос - члены Синодального суда, и архимандрит Севастианос Сомаракис, секретарь Синодального суда."Священный Синод выражает чувство отвращения к этому беспрецедентному нападению, особенно потому, что в нем замешан бывший священнослужитель, выражает сочувствие раненым и желает скорейшего восстановления их здоровья", - говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.Синод выражает благодарность раненому полицейскому охраннику, который действовал с риском для жизни и арестовал преступника, спасателям, которые немедленно прибыли, медперсоналу больниц, оказавшему помощь пострадавшим, а также греческой полиции за быстрое вмешательство.Синод особо поблагодарил Константинопольского патриарха Варфоломея, Александрийского патриарха Феодора, президента и премьера Греции, министров, представителей парламентских партий, которые сразу же связались с главой Элладской церкви архиепископом Иеронимом.Архиепископ Афинский и всей Греции Иероним сказал, что произошедшее должно стать уроком."Должно стать уроком для всех нас, что каждый опыт и плохой опыт - это повод для того, чтобы стать лучше. Давайте подумаем о том, где мы виноваты, насколько мы виноваты, и постараемся исправить это", - сказал Иероним журналистам по поводу нападения на митрополитов."Одно дело прощение, и другое дело – правосудие", - сказал глава церкви.

https://ria.ru/20210525/ieronim-1733816454.html

https://ria.ru/20210622/vaktsinatsiya-1738084388.html

греция

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греция