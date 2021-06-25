Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:22
2021-06-25T11:20
распространение коронавируса
георгий базыкин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
сколковский институт науки и технологий
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_daf7c79236132463bb408f543b25b081.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса."Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей."Что будет десять лет спустя, никто не знает, но главное, что пытается сделать вирус, хотя у него нет сознания, — это накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого", — добавил Базыкин.
https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526290.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571037864_131:0:2860:2047_1920x0_80_0_0_f6d9a50d9bcbcd781f2b0780333928ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
георгий базыкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, москва, общество
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
04:22 25.06.2021 (обновлено: 11:20 25.06.2021)
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© Depositphotos / ralwel

Профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин назвал единственную цель эволюции коронавируса

Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.
Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса.
Медицинские работники в Московском клиническом центре инфекционных болезней (МКЦИБ) Вороновское - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
04:02Распространение коронавируса
Профессор Сколтеха назвал условия снижения смертности от COVID-19
"Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.
Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей.
"Что будет десять лет спустя, никто не знает, но главное, что пытается сделать вирус, хотя у него нет сознания, — это накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого", — добавил Базыкин.
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:02Инфографика
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
 
Распространение коронавирусаГеоргий БазыкинКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеСколковский институт науки и технологийМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:53Захарова назвала страны Балтии "прокси-шлюзом" для влияния США на Украине
16:52В Подмосковье мужчина погиб, пытаясь выбраться из застрявшего лифта
16:52Меркель призвала ЕС создать механизм информирования о российских "атаках"
16:49В Крыму два военных автомобиля попали в ДТП
16:48АТОР выяснила, сколько туристов готовы аннулировать туры на Кубань
16:47В Калининграде осудили мужчину, осквернившего мемориал советским воинам
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
Лента новостейМолния