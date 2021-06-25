https://ria.ru/20210625/koronavirus-1738526957.html
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса - РИА Новости, 25.06.2021
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T04:22
2021-06-25T04:22
2021-06-25T11:20
распространение коронавируса
георгий базыкин
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Эволюция вируса COVID-19 протекает в соответствии с законами естественного отбора, главная ее цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству, сообщил РИА Новости профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин.Ученый напомнил, что вирус попал в человеческую популяцию в конце ноября 2019 года. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Самым заразным до недавнего времени был вариант "альфа", или британский вариант. Его заразность была в 1,5 раза больше изначального варианта вируса."Сейчас мы видим (в варианте "дельта". — Прим. ред.) мозаику из мутаций, про которые уже известно, что они изменяют свойства вируса и делают его более заразным. Мы уже знакомы с некоторыми мутациями, которые позволяют вирусу эффективнее проникать в клетку, мы знакомы с некоторыми мутациями, которые помогают ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно", — сказал Базыкин.Он отметил, что постепенно вирус, как мозаика, собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей."Что будет десять лет спустя, никто не знает, но главное, что пытается сделать вирус, хотя у него нет сознания, — это накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого", — добавил Базыкин.
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георгий базыкин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, сколковский институт науки и технологий, москва, общество
Профессор "Сколтеха" назвал единственную цель эволюции коронавируса
04:22 25.06.2021 (обновлено: 11:20 25.06.2021)
Профессор "Сколтеха" Георгий Базыкин назвал единственную цель эволюции коронавируса