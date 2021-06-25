Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738569427.html
Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии
Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021
Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщило РИА Новости, 25.06.2021
2021-06-25T12:02
2021-06-25T12:15
религия и мировоззрение
белорусская православная церковь
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_027eaf1db3aff5fefc0a3b6a406ddef1.jpg
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщило в пятницу агентство Белта."Противники белорусского государства идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре.По его словам, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. "Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне (Кочановой, спикер верхней палаты парламента – ред.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что надо сделать "все, чтобы главное наше достоинство - конфессиональный мир - сохранить в Белоруссии".В настоящее время большинство белорусов ходят в храмы Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ). При этом в стране действует так называемая "Белорусская автокефальная православная церковь", созданная в начале 90-х лишенными сана священниками РПЦ. Большинство приходов непризнанной структуры находится в Северной Америке, в самой же Белоруссии у нее только одна община.
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
https://ria.ru/20201125/anafema-1586164691.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_ded7bf41ed01574a0b9610a57a217963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии

12:02 25.06.2021 (обновлено: 12:15 25.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 25.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщило в пятницу агентство Белта.
"Противники белорусского государства идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре.
Минский храм-памятника во имя Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших (Всехсвятская церковь). 14 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа 2020, 08:00Протесты в Белоруссии
В Белоруссии хотят разыграть "украинскую карту"
По его словам, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. "Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне (Кочановой, спикер верхней палаты парламента – ред.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент", - сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что надо сделать "все, чтобы главное наше достоинство - конфессиональный мир - сохранить в Белоруссии".
В настоящее время большинство белорусов ходят в храмы Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ). При этом в стране действует так называемая "Белорусская автокефальная православная церковь", созданная в начале 90-х лишенными сана священниками РПЦ. Большинство приходов непризнанной структуры находится в Северной Америке, в самой же Белоруссии у нее только одна община.
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 08:00Религия и мировоззрение
Как церковная "фирма-однодневка" предала Лукашенко анафеме
 
Религия и мировоззрениеБелорусская православная церковьАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:37Киргизия зарегистрировала вакцину "Спутник Лайт"
16:36Минобороны пригласило 133 страны на форум "Армия"
16:31Зельфира Трегулова поздравила МИА "Россия сегодня" с юбилеем
16:27В Башкирии перенесли введение ограничений по COVID-19
16:27В аэропорту "Жуковский" опровергли информацию о банкротстве
16:23Комиссия Минцифры утвердила субсидии на поддержку ряда СМИ
16:21Жители крымского Кореиза неделю живут без воды из-за подтопления
16:20Евросоюз продлил санкции против России
16:12Президент Южной Осетии привился "Спутником V"
16:11Священники совершили молебен на языческом капище в Кургане
16:10"Их советы не нужны". Немцы оценили позицию США по "Северному потоку — 2"
16:10Отгрузка вакцины от COVID идет в регионы круглосуточно, заявил поставщик
16:07В Ярославской области рекомендовали привить 60% работников гостиниц
16:06В Ульяновске прокуратура заинтересовалась изъятием пятерых детей из семьи
16:06Эксперт оценил заявление Зеленского по Донбассу
16:06Часть Ярославля осталась без света из-за грозы
16:03Инфекционист назвала отмену масочного режима в Израиле преждевременной
16:03Роспотребнадзор уточнил требования к сертификатам по иностранным вакцинам
15:57Бывший самарский судья получил семь лет колонии за взятку
15:52Байден в очередной раз оговорился, заявив, что США воевали в Иране
Лента новостейМолния