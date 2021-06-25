https://ria.ru/20210625/avtokefaliya-1738569427.html

Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии

Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии - РИА Новости, 25.06.2021

Лукашенко заявил об угрозе церковного раскола в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщило РИА Новости, 25.06.2021

2021-06-25T12:02

2021-06-25T12:02

2021-06-25T12:15

религия и мировоззрение

белорусская православная церковь

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о стремлении противников белорусского государства объявить автокефалию Белорусской православной церкви, сообщило в пятницу агентство Белта."Противники белорусского государства идут проверенным путем, желая объявить автокефалию Белорусской православной церкви", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на заявление Лукашенко во время встречи с духовенством в Жировичском мужском монастыре.По его словам, уже наблюдаются конкретные действия в этом направлении. "Письма пошли в Константинополь, к нашему патриарху, он об этом мне говорил, да и тут мы уже видим этот разворот. Наталье Ивановне (Кочановой, спикер верхней палаты парламента – ред.) я поручил, чтобы она осуществляла между государством, руководством страны и владыкой контакт. Чтобы мы, не дай бог, скажу по-народному, не проспали этот момент", - сказал Лукашенко.Он подчеркнул, что надо сделать "все, чтобы главное наше достоинство - конфессиональный мир - сохранить в Белоруссии".В настоящее время большинство белорусов ходят в храмы Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ). При этом в стране действует так называемая "Белорусская автокефальная православная церковь", созданная в начале 90-х лишенными сана священниками РПЦ. Большинство приходов непризнанной структуры находится в Северной Америке, в самой же Белоруссии у нее только одна община.

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

https://ria.ru/20201125/anafema-1586164691.html

белоруссия

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белорусская православная церковь, александр лукашенко, белоруссия, в мире