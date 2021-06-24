Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738423234.html
Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции
Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции - РИА Новости, 24.06.2021
Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после внепланового визита сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ позвонил ему и РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:59
2021-06-24T14:01
партия "справедливая россия - за правду"
россия
выборы в государственную думу
кпрф
захар прилепин
геннадий зюганов
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729748397_0:120:3078:1851_1920x0_80_0_0_6ed12053409c94cbd5f56feb1f0abb3e.jpg
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после внепланового визита сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ позвонил ему и предложил созвониться в понедельник, договориться о встрече и все обсудить.Ранее Прилепин без предупреждения приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить обсудить подписание меморандума о создании левой коалиции. Однако Прилепин на съезд допущен не был, после чего он переговорил с Зюгановым по телефону и заявил, что лидер КПРФ предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума на следующей неделе."Ему надо было идти в наш блок, и мы бы его приняли. Не знаю, кто его уговорил, но это его политическая ошибка идти вместе с Мироновым и Семигиным... Он сюда пришёл, нас собрался штаб - 56 организаций. Мы приняли решение, где проводить (съезд - ред.), когда проводим, кто участвует, кто пойдёт на выборы - это коллективное решение, я не могу его нарушить. Что касается его появления здесь - я ему позвонил и сказал: "Захар, у меня хорошая идея - вы хорошо знаете мой телефон, звони в понедельник, когда надо встретимся, обсудим", - сказал Зюганов журналистам.Вместе с тем Зюганов отметил, что в составе КПРФ уже есть левопатриотическое движение."Мы уже создали левопатриотическое движение, оно здесь присутствует. Вы можете подойти к каждому. Я не знаю, что он имеет в виду под этим, если он готов выполнять наши "десять шагов", тогда ему надо выходить оттуда ("Справедливая Россия - За правду" - ред.), приходить (в КПРФ - ред.) ", - сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в КПРФ к коалиции.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.
https://ria.ru/20210624/kprf-1738379857.html
https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729748397_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c3e4304b503a8172ccf22026eee656f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
партия "справедливая россия - за правду", россия, выборы в государственную думу, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика
Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции
13:59 24.06.2021 (обновлено: 14:01 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

Зюганов заявил, что готов встретиться с предлагающим коалицию Захаром Прилепиным и ждет звонка

Читать ria.ru в
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после внепланового визита сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ позвонил ему и предложил созвониться в понедельник, договориться о встрече и все обсудить.
Ранее Прилепин без предупреждения приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить обсудить подписание меморандума о создании левой коалиции. Однако Прилепин на съезд допущен не был, после чего он переговорил с Зюгановым по телефону и заявил, что лидер КПРФ предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума на следующей неделе.
Руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе РФ Геннадий Зюганов выступает на ХVIII Съезде КПРФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:50
КПРФ не пустила Прилепина на свой съезд, назвав его приезд "пиаром"
"Ему надо было идти в наш блок, и мы бы его приняли. Не знаю, кто его уговорил, но это его политическая ошибка идти вместе с Мироновым и Семигиным... Он сюда пришёл, нас собрался штаб - 56 организаций. Мы приняли решение, где проводить (съезд - ред.), когда проводим, кто участвует, кто пойдёт на выборы - это коллективное решение, я не могу его нарушить. Что касается его появления здесь - я ему позвонил и сказал: "Захар, у меня хорошая идея - вы хорошо знаете мой телефон, звони в понедельник, когда надо встретимся, обсудим", - сказал Зюганов журналистам.
Вместе с тем Зюганов отметил, что в составе КПРФ уже есть левопатриотическое движение.
"Мы уже создали левопатриотическое движение, оно здесь присутствует. Вы можете подойти к каждому. Я не знаю, что он имеет в виду под этим, если он готов выполнять наши "десять шагов", тогда ему надо выходить оттуда ("Справедливая Россия - За правду" - ред.), приходить (в КПРФ - ред.) ", - сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в КПРФ к коалиции.
Захар Прилепин на съезде новой объединённой политической партии Справедливая Россия - За правду в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 14:29
"Сам Бог велел". Прилепин оценил перспективы объединения с коммунистами
Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.
 
Партия "Справедливая Россия - за правду"РоссияВыборы в Государственную думуКПРФЗахар ПрилепинГеннадий ЗюгановПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:18Китайский эксперт оценил эффективность вакцин против штамма "дельта"
09:16Застрявшие в бухте на Чукотке белухи нашли путь к открытой воде
09:15В Челябинске мотоциклист погиб, пытаясь скрыться от автомобиля ГИБДД
09:15ЦБ отозвал лицензию у "Актив банка"
09:08В России утвердили новые правила обжалования штрафов ГИБДД
09:01В Москве и области продлили оранжевый уровень погодной опасности
08:59Сапегу перевели под домашний арест, сообщили СМИ
08:54В США один человек погиб и двое пострадали при стрельбе в торговом центре
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
Лента новостейМолния