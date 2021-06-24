https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738423234.html

Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции

Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции - РИА Новости, 24.06.2021

Зюганов прокомментировал слова Прилепина о левой коалиции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после внепланового визита сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ позвонил ему и РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:59

2021-06-24T13:59

2021-06-24T14:01

партия "справедливая россия - за правду"

россия

выборы в государственную думу

кпрф

захар прилепин

геннадий зюганов

политика

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ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что после внепланового визита сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина на съезд КПРФ позвонил ему и предложил созвониться в понедельник, договориться о встрече и все обсудить.Ранее Прилепин без предупреждения приехал на съезд КПРФ, который проходит в четверг в Подмосковье, чтобы предложить обсудить подписание меморандума о создании левой коалиции. Однако Прилепин на съезд допущен не был, после чего он переговорил с Зюгановым по телефону и заявил, что лидер КПРФ предложил ему провести переговоры по вопросу разработки и подписания меморандума на следующей неделе."Ему надо было идти в наш блок, и мы бы его приняли. Не знаю, кто его уговорил, но это его политическая ошибка идти вместе с Мироновым и Семигиным... Он сюда пришёл, нас собрался штаб - 56 организаций. Мы приняли решение, где проводить (съезд - ред.), когда проводим, кто участвует, кто пойдёт на выборы - это коллективное решение, я не могу его нарушить. Что касается его появления здесь - я ему позвонил и сказал: "Захар, у меня хорошая идея - вы хорошо знаете мой телефон, звони в понедельник, когда надо встретимся, обсудим", - сказал Зюганов журналистам.Вместе с тем Зюганов отметил, что в составе КПРФ уже есть левопатриотическое движение."Мы уже создали левопатриотическое движение, оно здесь присутствует. Вы можете подойти к каждому. Я не знаю, что он имеет в виду под этим, если он готов выполнять наши "десять шагов", тогда ему надо выходить оттуда ("Справедливая Россия - За правду" - ред.), приходить (в КПРФ - ред.) ", - сказал Зюганов журналистам, отвечая на вопрос, готовы ли в КПРФ к коалиции.Партия "Справедливая Россия - За правду" была зарегистрирована Минюстом РФ в марте 2021 года, она создана после объединения "Справедливой России ", "За правду" и "Патриотов России". Председателем новой партии избран Сергей Миронов, сопредседателями - Захар Прилепин и Геннадий Семигин. Ранее Прилепин называл объединение с КПРФ стратегической целью, полагая, что в случае их интеграции к коалиции подтянутся и другие левые силы. Он заявлял, что коалиция "Справедливой России - За правду" и КПРФ неизбежна, возможно, она "не случится до выборов", но после, безусловно, произойдет.

https://ria.ru/20210624/kprf-1738379857.html

https://ria.ru/20210424/koalitsiya-1729764867.html

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партия "справедливая россия - за правду", россия, выборы в государственную думу, кпрф, захар прилепин, геннадий зюганов, политика