Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкКолонна автомобилей на Международном пункте пропуска "Успенка" со стороны Донецкой области Украины по направлению в Россию
Лидер КПРФ на съезде партии выступил за безотлагательное признание Россией ДНР и ЛНР
ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. КПРФ выступает за безотлагательное признание Россией ДНР и ЛНР, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в четверг на предвыборном съезде партии.
"Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для возрождения нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики", - сказал Зюганов, слова которого были встречены аплодисментами собравшихся в зале заседания.
По словам лидера КПРФ, нужно решительно защищать соотечественников за рубежом, разработать и осуществить программы, которые широко откроют двери для их возвращения на Родину.
В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.