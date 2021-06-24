https://ria.ru/20210624/zyuganov-1738411773.html

Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР

Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР - РИА Новости, 24.06.2021

Зюганов заявил, что Россия должна безотлагательно признать ДНР и ЛНР

КПРФ выступает за безотлагательное признание Россией ДНР и ЛНР, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в четверг на предвыборном съезде партии. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:11

2021-06-24T13:11

2021-06-24T13:11

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

кпрф

геннадий зюганов

в мире

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ПОСЕЛОК РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 24 июн - РИА Новости. КПРФ выступает за безотлагательное признание Россией ДНР и ЛНР, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов в четверг на предвыборном съезде партии."Мы обязаны делать всё для сближения братских народов СССР, для возрождения нашего исторического единства. Необходимо формировать полноценное Союзное государство России и Белоруссии. Следует безотлагательно признать Донецкую и Луганскую народные республики", - сказал Зюганов, слова которого были встречены аплодисментами собравшихся в зале заседания.По словам лидера КПРФ, нужно решительно защищать соотечественников за рубежом, разработать и осуществить программы, которые широко откроют двери для их возвращения на Родину.В Кремле неоднократно говорили, что вопрос о вхождении Донбасса в состав России ни прямо, ни косвенно на повестке не стоит. При этом Россия считает важным заботиться об интересах русскоговорящих людей во всем мире, особенно в самопровозглашенных республиках юго-востока Украины, жители которых отвергнуты своим государством, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210529/partiya-1734743336.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, кпрф, геннадий зюганов, в мире