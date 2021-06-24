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Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки
Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки - РИА Новости, 24.06.2021
Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки
Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, заявил в четверг начальник 48-го ЦНИИ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:22
2021-06-24T17:22
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, заявил в четверг начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич."Работа идет", - сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику."О клинике речь пока не идет", - добавил он в беседе с журналистами.Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. "Посмотрим по качеству", - сказал он.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, здоровье - общество, общество
Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки
17:22 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Работа над вакциной от COVID в форме жвачки идет по графику, рассказал разработчик

Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, заявил в четверг начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
"Работа идет", - сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику.
"О клинике речь пока не идет", - добавил он в беседе с журналистами.
Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. "Посмотрим по качеству", - сказал он.
 
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