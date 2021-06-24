https://ria.ru/20210624/zhvachka-1738472686.html

Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки

Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки - РИА Новости, 24.06.2021

Ученые рассказали о работе над вакциной в форме жвачки

Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, заявил в четверг начальник 48-го ЦНИИ... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:22

2021-06-24T17:22

2021-06-24T17:22

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

вооруженные силы рф

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738264214_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_4e334edacd56531345a6c45e721685b3.jpg

СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Работа над вакциной от COVID-19 в форме жвачки идет по графику, не исключено, что она поступит в гражданское обращение, заявил в четверг начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ, разрабатывающего вакцину, полковник медицинской службы Сергей Борисевич."Работа идет", - сказал Борисевич, отвечая на вопрос, идет ли работа над этой формой вакцины по графику."О клинике речь пока не идет", - добавил он в беседе с журналистами.Борисевич не исключил, что вакцина может поступить в гражданский оборот, но это зависит от качества разработки. "Посмотрим по качеству", - сказал он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, вооруженные силы рф, здоровье - общество, общество