Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко перешли "кровавые линии"
22:50 24.06.2021 (обновлено: 06:31 25.06.2021)
Зеленский заявил, что Медведчук и Порошенко перешли "кровавые линии"
КИЕВ, 24 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал записи разговоров главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука госизменой и считает, что политик вместе с экс-президентом Петром Порошенко перешли "кровавые линии".
Ранее портал Bihus.info, позиционирующий себя как команду журналистов-расследователей, опубликовал якобы телефонные разговоры Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
15 июня, 08:15Медведчук пожаловался в ЕСПЧ на действия Киева
В опубликованных записях, в частности, содержатся эпизоды, где якобы Медведчук ведет переговоры с представителями РФ о поставках электроэнергии на Украину, чтобы Киев в свою очередь поставлял электричество в Крым. Как утверждает Bihus.info, Порошенко хотел, чтобы поставки электроэнергии из РФ проходили через компанию его соратника Константина Григоришина. Однако якобы после того, как это стало известно журналистам, Порошенко принял решение убрать из этой цепочки компанию-посредника, и договор на поставки электроэнергии был подписан с государственной компанией. Кроме того, журналисты утверждают, что Медведчук с 2014 года принимал участие в переговорах по обмену пленными с Донбассом, он якобы общался с представителями ДНР и ЛНР, но не особо способствовал процессу.
"Все эти страшные записи телефонных разговоров (Медведчука – ред.) - это чистая государственная измена и то, что он (экс-президент Украины Петр Порошенко – ред.) предоставил полномочия Медведчуку в переговорах между Украиной и Россией, – это говорит о том, что никто не был заинтересован в завершении войны, то есть люди делали деньги", - сказал Зеленский в интервью телеканалу "1+1".
По его словам, Порошенко и Медведчук "перешли не красные, а кровавые линии, они зарабатывали на смертях военных".
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием. Козак объявлен в розыск, Служба безопасности получила разрешение на его задержание.