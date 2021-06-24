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Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным
Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным - РИА Новости, 24.06.2021
Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрации президентов РФ и Украины обсуждают возможные сроки и место его будущей встречи с Владимиром... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:07
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украина
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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрации президентов РФ и Украины обсуждают возможные сроки и место его будущей встречи с Владимиром Путиным."С Кремлем (обсуждается - ред.) вопрос нашей будущей встречи. Я считаю, что вопрос сегодня. На стороне РФ. Наши администрации связались касательно agenda (повестки дня – ред.), сроков и места встречи", - сказал Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
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владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, украина
Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным
22:07 24.06.2021 (обновлено: 22:39 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным

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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрации президентов РФ и Украины обсуждают возможные сроки и место его будущей встречи с Владимиром Путиным.
"С Кремлем (обсуждается - ред.) вопрос нашей будущей встречи. Я считаю, что вопрос сегодня. На стороне РФ. Наши администрации связались касательно agenda (повестки дня – ред.), сроков и места встречи", - сказал Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".
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