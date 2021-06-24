https://ria.ru/20210624/zelenskiy-1738510039.html

Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным

Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным - РИА Новости, 24.06.2021

Зеленский рассказал о переговорах по встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрации президентов РФ и Украины обсуждают возможные сроки и место его будущей встречи с Владимиром... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:07

2021-06-24T22:07

2021-06-24T22:39

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КИЕВ, 24 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрации президентов РФ и Украины обсуждают возможные сроки и место его будущей встречи с Владимиром Путиным."С Кремлем (обсуждается - ред.) вопрос нашей будущей встречи. Я считаю, что вопрос сегодня. На стороне РФ. Наши администрации связались касательно agenda (повестки дня – ред.), сроков и места встречи", - сказал Зеленский в интервью программе "VIP с Натальей Мосейчук" на телеканале "1+1".

https://ria.ru/20210617/putin-1737388525.html

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владимир зеленский, владимир путин, в мире, россия, украина