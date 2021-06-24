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Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм корреспондентов... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:41
2021-06-24T10:41
80-летие миа "россия сегодня"
россия
миа "россия сегодня"
владимир чижов
риа новости
евросоюз
общество
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм корреспондентов агентства, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза."Искренне рад возможности поздравить c 80-летием МИА "Россия сегодня" коллектив агентства, с которым постпредство России при Евросоюзе связывает многолетнее плодотворное сотрудничество", - сказал он.По его словам, журналисты агентства, которое с первых дней своего существования заняло критически важную нишу на информационном поле, неизменно держат руку на пульсе ключевых событий. Это в полной мере относится и к Брюсселю, где находятся штаб-квартиры институтов власти Евросоюза и который сегодня является одним из основных поставщиков новостей на глобальной арене, отметил Чижов."Российские дипломаты, работающие в Европе, и, уверен, многомиллионная аудитория агентства по всему миру по достоинству оценивают высокий профессионализм корреспондентов и аналитиков МИА "Россия сегодня", их умение мастерски ориентироваться в политических водоворотах, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза", - сказал Чижов."В конечном итоге именно широкий кругозор и лидерские качества журналистов, входящих в команду МИА "Россия сегодня", определяют его значимость в российском и международном медиапространстве, создали и поддерживают солидную репутацию агентства как одного из ведущих мировых СМИ", - заключил постпред.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html
https://ria.ru/20210624/mishustin-1738365962.html
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80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", владимир чижов, риа новости, евросоюз, общество
Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
10:41 24.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня" на Зубовском бульваре в Москве
Здание международного информационного агентства Россия сегодня на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм корреспондентов агентства, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза.
"Искренне рад возможности поздравить c 80-летием МИА "Россия сегодня" коллектив агентства, с которым постпредство России при Евросоюзе связывает многолетнее плодотворное сотрудничество", - сказал он.
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Шойгу поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
По его словам, журналисты агентства, которое с первых дней своего существования заняло критически важную нишу на информационном поле, неизменно держат руку на пульсе ключевых событий. Это в полной мере относится и к Брюсселю, где находятся штаб-квартиры институтов власти Евросоюза и который сегодня является одним из основных поставщиков новостей на глобальной арене, отметил Чижов.
"Российские дипломаты, работающие в Европе, и, уверен, многомиллионная аудитория агентства по всему миру по достоинству оценивают высокий профессионализм корреспондентов и аналитиков МИА "Россия сегодня", их умение мастерски ориентироваться в политических водоворотах, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза", - сказал Чижов.
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"В конечном итоге именно широкий кругозор и лидерские качества журналистов, входящих в команду МИА "Россия сегодня", определяют его значимость в российском и международном медиапространстве, создали и поддерживают солидную репутацию агентства как одного из ведущих мировых СМИ", - заключил постпред.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
 
80-летие МИА "Россия сегодня"РоссияМИА "Россия сегодня"Владимир ЧижовРИА НовостиЕвросоюзОбщество
 
 
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