https://ria.ru/20210624/yubiley-1738378343.html

Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Постпред России при Евросоюзе поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм корреспондентов... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:41

2021-06-24T10:41

2021-06-24T10:41

80-летие миа "россия сегодня"

россия

миа "россия сегодня"

владимир чижов

риа новости

евросоюз

общество

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн - РИА Новости, Мария Князева. Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив профессионализм корреспондентов агентства, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза."Искренне рад возможности поздравить c 80-летием МИА "Россия сегодня" коллектив агентства, с которым постпредство России при Евросоюзе связывает многолетнее плодотворное сотрудничество", - сказал он.По его словам, журналисты агентства, которое с первых дней своего существования заняло критически важную нишу на информационном поле, неизменно держат руку на пульсе ключевых событий. Это в полной мере относится и к Брюсселю, где находятся штаб-квартиры институтов власти Евросоюза и который сегодня является одним из основных поставщиков новостей на глобальной арене, отметил Чижов."Российские дипломаты, работающие в Европе, и, уверен, многомиллионная аудитория агентства по всему миру по достоинству оценивают высокий профессионализм корреспондентов и аналитиков МИА "Россия сегодня", их умение мастерски ориентироваться в политических водоворотах, объективность и оперативность в освещении важнейших событий, происходящих внутри и вокруг Евросоюза", - сказал Чижов."В конечном итоге именно широкий кругозор и лидерские качества журналистов, входящих в команду МИА "Россия сегодня", определяют его значимость в российском и международном медиапространстве, создали и поддерживают солидную репутацию агентства как одного из ведущих мировых СМИ", - заключил постпред.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/shoygu-1738369433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, миа "россия сегодня", владимир чижов, риа новости, евросоюз, общество