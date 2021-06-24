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Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
После принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан в столице заработают пункты платной вакцинации, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:32
2021-06-24T08:32
2021-06-24T08:53
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан в столице заработают пункты платной вакцинации, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Сразу после принятия решения правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, указанных в постановлении. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов", - говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество
Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев
08:32 24.06.2021 (обновлено: 08:53 24.06.2021)
Оперштаб Москвы рассказал, когда откроют пункты платной вакцинации для иностранцев