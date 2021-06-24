https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738359596.html

Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев

Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб Москвы рассказал, когда начнут платно вакцинировать иностранцев

После принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан в столице заработают пункты платной вакцинации, сообщает оперативный... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:32

2021-06-24T08:32

2021-06-24T08:53

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. После принятия решения о возможности применения российских вакцин для иностранных граждан в столице заработают пункты платной вакцинации, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Сразу после принятия решения правительством Российской Федерации о возможности применения вакцин, зарегистрированных в России, иностранным гражданам, в Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, указанных в постановлении. В настоящее время проводится организационная работа по развертыванию таких прививочных пунктов", - говорится в сообщении.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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