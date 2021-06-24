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Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти
Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти - РИА Новости, 24.06.2021
Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти
Электроснабжение потребителей Петербурга восстановлено после пожара на трансформаторной подстанции в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T00:37
2021-06-24T00:37
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Электроснабжение потребителей Петербурга восстановлено после пожара на трансформаторной подстанции в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.Как сообщали областные власти, пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции "Ручьи" во Всеволожском районе. Пострадавших нет. Из-за ЧП оказалось нарушено, в частности, электроснабжение жителей Мурино в Ленобласти, а также потребителей Калининского района Петербурга, которых специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" стали переводить на резервные схемы подключения."Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения было обеспечено по резервным схемам", - уточнил представитель комитета по энергетики.Согласно информации комитета по транспорту, перебои с электроснабжением привели к тому, что с 22.25 до 22.37 мск поезда на участке красной линии от станции "Академическая" до станции "Девяткино" шли с увеличенными интервалами, которые, как уточняла подземка, достигали семи минут. Также с 22.20 мск на севере Петербурга было остановлено движение трамваев и троллейбусов.Власти Ленинградской области в свою очередь уточнили в официальном Telegram-канале региона, что причиной пожара на подстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора.
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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия
Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти
00:37 24.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк

Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленинградской области

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Электроснабжение потребителей Петербурга восстановлено после пожара на трансформаторной подстанции в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.
Как сообщали областные власти, пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции "Ручьи" во Всеволожском районе. Пострадавших нет. Из-за ЧП оказалось нарушено, в частности, электроснабжение жителей Мурино в Ленобласти, а также потребителей Калининского района Петербурга, которых специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" стали переводить на резервные схемы подключения.
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"По предварительной информации, на подстанции "Ручьи" компании АО "ОЭК" произошло аварийное срабатывание выключателя. После чего были погашены подстанции 110 КВ "Ленэнерго" и одна ПС 110 киловольт компании ЛОЭСК… По городу работу подстанций уже восстановили, сейчас дома включены", - сказал собеседник агентства.
"Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения было обеспечено по резервным схемам", - уточнил представитель комитета по энергетики.
Согласно информации комитета по транспорту, перебои с электроснабжением привели к тому, что с 22.25 до 22.37 мск поезда на участке красной линии от станции "Академическая" до станции "Девяткино" шли с увеличенными интервалами, которые, как уточняла подземка, достигали семи минут. Также с 22.20 мск на севере Петербурга было остановлено движение трамваев и троллейбусов.
Власти Ленинградской области в свою очередь уточнили в официальном Telegram-канале региона, что причиной пожара на подстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора.
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