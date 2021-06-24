https://ria.ru/20210624/pozhar-1738344474.html

Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти

Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти - РИА Новости, 24.06.2021

Петербуржцам вернули свет после пожара на подстанции в Ленобласти

Электроснабжение потребителей Петербурга восстановлено после пожара на трансформаторной подстанции в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T00:37

2021-06-24T00:37

2021-06-24T00:37

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн – РИА Новости. Электроснабжение потребителей Петербурга восстановлено после пожара на трансформаторной подстанции в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.Как сообщали областные власти, пожар произошел в среду вечером на трансформаторной подстанции "Ручьи" во Всеволожском районе. Пострадавших нет. Из-за ЧП оказалось нарушено, в частности, электроснабжение жителей Мурино в Ленобласти, а также потребителей Калининского района Петербурга, которых специалисты ПАО "Россети Ленэнерго" стали переводить на резервные схемы подключения."Электроснабжение метро и крупных социальных объектов после кратковременного отключения было обеспечено по резервным схемам", - уточнил представитель комитета по энергетики.Согласно информации комитета по транспорту, перебои с электроснабжением привели к тому, что с 22.25 до 22.37 мск поезда на участке красной линии от станции "Академическая" до станции "Девяткино" шли с увеличенными интервалами, которые, как уточняла подземка, достигали семи минут. Также с 22.20 мск на севере Петербурга было остановлено движение трамваев и троллейбусов.Власти Ленинградской области в свою очередь уточнили в официальном Telegram-канале региона, что причиной пожара на подстанции "Ручьи" стала разгерметизация трансформатора.

https://ria.ru/20210622/pozhar-1738162357.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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ленинградская область, санкт-петербург, происшествия