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Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021
Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:39
2021-06-24T15:28
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
юрий левитан
риа новости
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что медиагруппа является достойным преемником Советского информационного бюро, а также поблагодарив за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства."Агентство является достойным преемником знаменитого Совинформбюро, в годы Великой Отечественной войны освещавшего события на фронте, в тылу и за рубежом, а голос Юрия Левитана знала вся страна", - говорится в поздравлении Колокольцева, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Возглавляемый Киселевым медиахолдинг, отметил Колокольцев, объединяет различные информационные ленты, мультимедийные международные пресс-центры, порталы и площадки в социальных сетях, что позволяет аудитории группы достоверно и оперативно знакомиться с событиями в России и в мире."Выражаю признательность за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства. Желаю Вам и всем сотрудникам успехов, вдохновения, новых творческих достижений и самого наилучшего", - добавил глава МВД.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", юрий левитан, риа новости, владимир колокольцев, общество
Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем
14:39 24.06.2021 (обновлено: 15:28 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Глава МВД Колокольцев поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что медиагруппа является достойным преемником Советского информационного бюро, а также поблагодарив за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства.
"Агентство является достойным преемником знаменитого Совинформбюро, в годы Великой Отечественной войны освещавшего события на фронте, в тылу и за рубежом, а голос Юрия Левитана знала вся страна", - говорится в поздравлении Колокольцева, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.
Возглавляемый Киселевым медиахолдинг, отметил Колокольцев, объединяет различные информационные ленты, мультимедийные международные пресс-центры, порталы и площадки в социальных сетях, что позволяет аудитории группы достоверно и оперативно знакомиться с событиями в России и в мире.
"Выражаю признательность за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства. Желаю Вам и всем сотрудникам успехов, вдохновения, новых творческих достижений и самого наилучшего", - добавил глава МВД.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Юрий ЛевитанРИА НовостиВладимир КолокольцевОбщество
 
 
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