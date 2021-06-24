https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738433536.html

Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем - РИА Новости, 24.06.2021

Глава МВД поздравил МИА "Россия сегодня" с юбилеем

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:39

2021-06-24T14:39

2021-06-24T15:28

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

юрий левитан

риа новости

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поздравил руководство и коллектив международного информационного агентства "Россия сегодня" с юбилеем, отметив, что медиагруппа является достойным преемником Советского информационного бюро, а также поблагодарив за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства."Агентство является достойным преемником знаменитого Совинформбюро, в годы Великой Отечественной войны освещавшего события на фронте, в тылу и за рубежом, а голос Юрия Левитана знала вся страна", - говорится в поздравлении Колокольцева, направленном генеральному директору медиагруппы Дмитрию Киселеву.Возглавляемый Киселевым медиахолдинг, отметил Колокольцев, объединяет различные информационные ленты, мультимедийные международные пресс-центры, порталы и площадки в социальных сетях, что позволяет аудитории группы достоверно и оперативно знакомиться с событиями в России и в мире."Выражаю признательность за плодотворное взаимодействие и поддержку инициатив ведомства. Желаю Вам и всем сотрудникам успехов, вдохновения, новых творческих достижений и самого наилучшего", - добавил глава МВД.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", юрий левитан, риа новости, владимир колокольцев, общество