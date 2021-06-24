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Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко поздравил коллектив МИА "Россия... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T09:07
2021-06-24T13:05
80-летие миа "россия сегодня"
валерий вечорко
миа "россия сегодня"
юрий левитан
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав крепкого здоровья и позитивных новостей.Врач пожелал сотрудникам агентства крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и больше позитивных новостей."Война давно закончилась, но сводки продолжаются. Спасибо вам за ваше непредвзятое освещение событий, за то, что вы делаете возможность увидеть таким все, как оно есть, без прикрас. Здоровья всем сотрудникам, финансового благополучия и благоденствия. Не болейте, и обязательно вакцинируйтесь", - добавил Вечорко.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
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"Побольше позитивных новостей" – главврач 15-й больницы Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня"
"Побольше позитивных новостей" – главврач 15-й больницы Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня"
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80-летие миа "россия сегодня", валерий вечорко, миа "россия сегодня", юрий левитан, риа новости, общество
Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
09:07 24.06.2021 (обновлено: 13:05 24.06.2021)
 

Главврач городской больницы №15 имени О. М. Филатова поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав крепкого здоровья и позитивных новостей.
"От советского информбюро", - каждый день при этих словах Юрия Левитана миллионы людей по всему Советскому Союзу замирали, когда из радиоприёмников звучали официальные сводки с фронта, о том, что происходило в тылу и на оккупированных территориях, о партизанском движении, а также о событиях за рубежом. Сегодня, 24 июня 2021 года, одному из крупнейших и авторитетнейших агентств мира исполнилось 80 лет. И я рад, что могу разделить с вами этот праздник", - сказал Вечорко.
Врач пожелал сотрудникам агентства крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и больше позитивных новостей.
"Война давно закончилась, но сводки продолжаются. Спасибо вам за ваше непредвзятое освещение событий, за то, что вы делаете возможность увидеть таким все, как оно есть, без прикрас. Здоровья всем сотрудникам, финансового благополучия и благоденствия. Не болейте, и обязательно вакцинируйтесь", - добавил Вечорко.
Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"Валерий ВечоркоМИА "Россия сегодня"Юрий ЛевитанРИА НовостиОбщество
 
 
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