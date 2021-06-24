https://ria.ru/20210624/pozdravlenie-1738362531.html

Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко поздравил коллектив МИА "Россия... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T09:07

2021-06-24T09:07

2021-06-24T13:05

80-летие миа "россия сегодня"

валерий вечорко

миа "россия сегодня"

юрий левитан

риа новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738399393_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b2a5ad97886a818d6e16275b38baddb1.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Главный врач городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова московского департамента здравоохранения Валерий Вечорко поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием, пожелав крепкого здоровья и позитивных новостей.Врач пожелал сотрудникам агентства крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех начинаниях и больше позитивных новостей."Война давно закончилась, но сводки продолжаются. Спасибо вам за ваше непредвзятое освещение событий, за то, что вы делаете возможность увидеть таким все, как оно есть, без прикрас. Здоровья всем сотрудникам, финансового благополучия и благоденствия. Не болейте, и обязательно вакцинируйтесь", - добавил Вечорко.Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года как орган, призванный проводить пропагандистскую, разъяснительную работу в СССР и других странах антифашистской ориентации. Оно, в частности, информировало общественность зарубежных стран о событиях, происходящих на советско-германском фронте и о работе советского тыла. Именно с Совинформбюро началась история крупнейших международных новостных агентств, таких как Агентство печати "Новости", РИА Новости и МИА "Россия сегодня".МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. За пределами России медиагруппа представлена международным информационным агентством и радио Sputnik. МИА "Россия сегодня" лидирует по цитируемости среди российских СМИ и наращивает цитируемость своих брендов за рубежом. Агентство также занимает лидирующее положение по цитируемости в российских социальных сетях и блогосфере.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Побольше позитивных новостей" – главврач 15-й больницы Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" "Побольше позитивных новостей" – главврач 15-й больницы Вечорко поздравил МИА "Россия сегодня" 2021-06-24T09:07 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", валерий вечорко, миа "россия сегодня", юрий левитан, риа новости, общество