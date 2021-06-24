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В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара - РИА Новости, 24.06.2021

В Гидрометцентре рассказали, когда в Москве спадет жара

Понижение температуры до 22-27 градусов прогнозируется в Москве во вторник, во всех районах города пройдут дожди, говорится в сообщении Гидрометцентра. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:17

2021-06-24T14:17

2021-06-24T16:51

россия

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Понижение температуры до 22-27 градусов прогнозируется в Москве во вторник, во всех районах города пройдут дожди, говорится в сообщении Гидрометцентра.Центр Европейской России переживает волну тепла, температура превышает нормы на десять градусов. В Москве обновлено три температурных рекорда."Ожидается, что характер погоды постепенно, едва заметно, начнет меняться в выходные, но жара все еще останется сильной. В воскресенье могут появиться первые локальные дожди с грозами и порывистым ветром. Приближение атмосферного фронта с запада в начале следующей недели принесет более значительные перемены — дожди пройдут в большинстве районов, жара спадет до 22-27° во вторник", — говорится в сообщении.

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россия, гидрометцентр, москва