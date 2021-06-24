https://ria.ru/20210624/mid-1738383765.html
МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских
МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских - РИА Новости, 24.06.2021
МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских
Москва призывает Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских и другие меньшинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:10
2021-06-24T11:10
2021-06-24T11:10
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва призывает Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских и другие меньшинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы ещё раз призвать покровительствующих властями в Киеве западные государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства", - сказал Лавров в четверг на Московской международной конференции по безопасности.
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире
МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских
МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских и другие меньшинства