https://ria.ru/20210624/mid-1738383765.html

МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских

МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских - РИА Новости, 24.06.2021

МИД призвал Запад повлиять на Киев для прекращения атаки на русских

Москва призывает Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских и другие меньшинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:10

2021-06-24T11:10

2021-06-24T11:10

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москва призывает Запад повлиять на Киев, чтобы прекратилась атака на русских и другие меньшинства, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Хотел бы ещё раз призвать покровительствующих властями в Киеве западные государства повлиять на своих подопечных и заставить их выполнить свои обязательства прекратить агрессивную атаку на русских и на другие меньшинства", - сказал Лавров в четверг на Московской международной конференции по безопасности.

https://ria.ru/20210624/znak-1738351060.html

россия

украина

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, в мире