https://ria.ru/20210624/luna-1738504781.html

"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция

"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2021

"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция

Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной. РИА Новости, 24.06.2021

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2021-06-24T21:30

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земля

луна

космос - риа наука

аргентина

в мире

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Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной.Суперлунием называют событие, когда раз в год этот спутник Земли подходит к планете на самое близкое расстояние.

земля

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