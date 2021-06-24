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"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2021
"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:30
2021-06-24T21:30
2021-06-24T21:33
земля
луна
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аргентина
в мире
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Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной.Суперлунием называют событие, когда раз в год этот спутник Земли подходит к планете на самое близкое расстояние.
земля
луна
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: В небе Аргентины наблюдают "Клубничную луну"
LIVE: В небе Аргентины наблюдают "Клубничную луну"
2021-06-24T21:30
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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5
4.7
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видео, земля, луна, космос - риа наука, аргентина, в мире
"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной.
2021-06-24T21:30
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PT1S
"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной. Прямая трансляция
21:30 24.06.2021 (обновлено: 21:33 24.06.2021)
"Клубничная Луна" в небе над Аргентиной
Аргентинцы наблюдают в небе за последней в 2021 году "клубничной" Суперлуной.
Суперлунием называют событие, когда раз в год этот спутник Земли подходит к планете на самое близкое расстояние.