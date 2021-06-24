В Кузбассе убили женщину с ребенком
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
В Кузбассе убили женщину с ребенком, возбуждено уголовное дело
КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщение об обнаружении в одном из частных домов поселка Трудармейский Прокопьевского района тел 33-летней женщины и ее 8-летнего сына с признаками насильственной смерти поступило 23 июня. Уточняется, что о произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям, сообщив, что в их доме находится мужчина, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшую, а на указанный адрес прибыли сотрудники Росгвардии.
Они обнаружили убитых, на кровати также спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель. Все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил он.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).
По предварительной информации, около 7 часов утра он в состоянии опьянения пришел к дому 33-летней знакомой и стал стучать в окна. Входную дверь мужчине открыла 59-летняя хозяйка, которую он ударил и прошел в дом. Потерпевшая выбежала и сообщила о произошедшем соседям.
Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следователи начнут работать с ним как только позволят врачи.
Уточняется, что на телах убитых эксперт обнаружил множественные ножевые ранения, предполагаемое орудие преступления изъято. Также назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления.