https://ria.ru/20210624/kuzbass-1738400093.html

В Кузбассе убили женщину с ребенком

В Кузбассе убили женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2021

В Кузбассе убили женщину с ребенком

Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:26

2021-06-24T12:26

2021-06-24T12:26

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

прокопьевский район

кемеровская область

происшествия

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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение об обнаружении в одном из частных домов поселка Трудармейский Прокопьевского района тел 33-летней женщины и ее 8-летнего сына с признаками насильственной смерти поступило 23 июня. Уточняется, что о произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям, сообщив, что в их доме находится мужчина, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшую, а на указанный адрес прибыли сотрудники Росгвардии.Они обнаружили убитых, на кровати также спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель. Все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил он.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).По предварительной информации, около 7 часов утра он в состоянии опьянения пришел к дому 33-летней знакомой и стал стучать в окна. Входную дверь мужчине открыла 59-летняя хозяйка, которую он ударил и прошел в дом. Потерпевшая выбежала и сообщила о произошедшем соседям.Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следователи начнут работать с ним как только позволят врачи.Уточняется, что на телах убитых эксперт обнаружил множественные ножевые ранения, предполагаемое орудие преступления изъято. Также назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления.

https://ria.ru/20210531/rebenok-1734924264.html

https://ria.ru/20210607/prigovor-1736003229.html

россия

прокопьевский район

кемеровская область

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), прокопьевский район, кемеровская область, происшествия