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В Кузбассе убили женщину с ребенком
В Кузбассе убили женщину с ребенком - РИА Новости, 24.06.2021
В Кузбассе убили женщину с ребенком
Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:26
2021-06-24T12:26
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
прокопьевский район
кемеровская область
происшествия
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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Сообщение об обнаружении в одном из частных домов поселка Трудармейский Прокопьевского района тел 33-летней женщины и ее 8-летнего сына с признаками насильственной смерти поступило 23 июня. Уточняется, что о произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям, сообщив, что в их доме находится мужчина, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшую, а на указанный адрес прибыли сотрудники Росгвардии.Они обнаружили убитых, на кровати также спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель. Все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил он.Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).По предварительной информации, около 7 часов утра он в состоянии опьянения пришел к дому 33-летней знакомой и стал стучать в окна. Входную дверь мужчине открыла 59-летняя хозяйка, которую он ударил и прошел в дом. Потерпевшая выбежала и сообщила о произошедшем соседям.Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следователи начнут работать с ним как только позволят врачи.Уточняется, что на телах убитых эксперт обнаружил множественные ножевые ранения, предполагаемое орудие преступления изъято. Также назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), прокопьевский район, кемеровская область, происшествия
В Кузбассе убили женщину с ребенком
12:26 24.06.2021
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : СК РФ

В Кузбассе убили женщину с ребенком, возбуждено уголовное дело

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КЕМЕРОВО, 24 июн - РИА Новости. Восьмилетнего ребенка и его 33-летнюю мать убили в собственном доме в поселке Трудоармейский Прокопьевского района, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.
Сообщение об обнаружении в одном из частных домов поселка Трудармейский Прокопьевского района тел 33-летней женщины и ее 8-летнего сына с признаками насильственной смерти поступило 23 июня. Уточняется, что о произошедшем сообщила 59-летняя мать потерпевшей, которая с ножевым ранением прибежала к соседям, сообщив, что в их доме находится мужчина, который ведет себя агрессивно и может убить ее дочь и внука. Врачи скорой помощи госпитализировали потерпевшую, а на указанный адрес прибыли сотрудники Росгвардии.
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Они обнаружили убитых, на кровати также спал мужчина. Им оказался ранее неоднократно судимый за особо тяжкие преступления и хранение оружия 42-летний местный житель. Все обстоятельства указывали на то, что преступление совершил он.
Следователи Следственного комитета по Кемеровской области возбудили уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе малолетнего).
По предварительной информации, около 7 часов утра он в состоянии опьянения пришел к дому 33-летней знакомой и стал стучать в окна. Входную дверь мужчине открыла 59-летняя хозяйка, которую он ударил и прошел в дом. Потерпевшая выбежала и сообщила о произошедшем соседям.
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Отмечается, что подозреваемый госпитализирован, следователи начнут работать с ним как только позволят врачи.
Уточняется, что на телах убитых эксперт обнаружил множественные ножевые ранения, предполагаемое орудие преступления изъято. Также назначен ряд экспертиз, допрошены свидетели, соседи, устанавливается мотив совершенного преступления.
 
РоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Прокопьевский районКемеровская областьПроисшествия
 
 
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