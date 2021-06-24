https://ria.ru/20210624/kultura-1738383198.html

Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского

Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского - РИА Новости, 24.06.2021

Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского

28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".

2021-06-24T11:07

2021-06-24T11:07

2021-06-24T11:07

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Задать вопросУчастники:- председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов);- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА- член Общественной палаты РФ, директор фонда "Моя история" Иван ЕСИН.Масштабная выставка в Новой Третьяковке проходит с 13 июня по 8 августа. Представлены произведения из более чем сорока музейных собраний и частных коллекций. Экспозиция строится по тематическому принципу. Она включает шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII – начала XX века".Отдельное внимание уделено русской живописи конца XVIII – начала XX века, истории создания шедевров, важнейшим событиям — от Крещения Руси до Первой мировой войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы