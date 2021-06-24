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Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского
Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского - РИА Новости, 24.06.2021
Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".
2021-06-24T11:07
2021-06-24T11:07
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Задать вопросУчастники:- председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов);- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА- член Общественной палаты РФ, директор фонда "Моя история" Иван ЕСИН.Масштабная выставка в Новой Третьяковке проходит с 13 июня по 8 августа. Представлены произведения из более чем сорока музейных собраний и частных коллекций. Экспозиция строится по тематическому принципу. Она включает шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII – начала XX века".Отдельное внимание уделено русской живописи конца XVIII – начала XX века, истории создания шедевров, важнейшим событиям — от Крещения Руси до Первой мировой войны.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о выставке к 800-летию со дня рождения А. Невского

11:07 24.06.2021
 
Читать ria.ru в
28 июня в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная выставке "История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского".
Задать вопрос

Участники:
- председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский ТИХОН (Шевкунов);
- директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА
- член Общественной палаты РФ, директор фонда "Моя история" Иван ЕСИН.

Масштабная выставка в Новой Третьяковке проходит с 13 июня по 8 августа. Представлены произведения из более чем сорока музейных собраний и частных коллекций. Экспозиция строится по тематическому принципу. Она включает шесть разделов: "Древняя Русь. Легенды и быль", "Московское царство. Иоанн Грозный", "Герои Смутного времени. Первые Романовы", "Русские бояре XVII столетия. Обычаи и нравы", "От Петра Великого до Екатерины Великой", "Военная история России XVIII – начала XX века".
Отдельное внимание уделено русской живописи конца XVIII – начала XX века, истории создания шедевров, важнейшим событиям — от Крещения Руси до Первой мировой войны.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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