https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738427162.html

Власти ЕАО объяснили проблему с тестами на COVID-19

Власти ЕАО объяснили проблему с тестами на COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

Власти ЕАО объяснили проблему с тестами на COVID-19

Проблема с количеством тестов на выявление COVID-19 в Еврейской автономной области возникла в последние 1,5 месяца из-за остановки ПЦР-лаборатории, сообщила РИА РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:12

2021-06-24T14:12

2021-06-24T14:12

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

здоровье - общество

татьяна голикова

федеральная служба государственной статистики (росстат)

еврейская автономная область

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ХАБАРОВСК, 24 июн — РИА Новости. Проблема с количеством тестов на выявление COVID-19 в Еврейской автономной области возникла в последние 1,5 месяца из-за остановки ПЦР-лаборатории, сообщила РИА Новости начальник управления по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО Елена Мержиевская.В среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом назвала субъекты с наихудшими показателями по тестированию на коронавирус. Еврейская область вошла в топ-3 антирейтинга регионов России наряду с Мордовией и Курганской областью."Ситуация была такой не всегда. Это последние 1,5 месяца у нас образовалась небольшая проблема с наличием тестов для выявления новой коронавирусной инфекции. В данный момент количественный показатель по тестированию в регионе, действительно, ниже нормативного. Отчасти это снижение связано с временной остановкой одной из ПЦР-лабораторий в связи с переоформлением санитарно-эпидемиологического заключения", - разъяснила сложившуюся ситуацию Мержиевская.По ее словам возобновить тестирование на COVID-19 Центр профилактики и борьбы со СПИД должен к понедельнику, 28 июня. Мощность лаборатории областного госучреждения составляет 72 исследования в сутки. Сроки проведения лабораторных исследований не выходят за пределы 48 часов.Она отметила, что на территории ЕАО лабораторные исследования на выявление коронавируса проводятся на базе ОГБУЗ "Центр профилактики и борьбы со СПИД", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Еврейской автономной области" и двух частных лабораторий. Для увеличения охвата тестированием готовится к открытию ПЦР-лаборатория на базе областной больницы.Всего на четверг тесты на COVID-19 проведены у 64 566 человек в области (69 085 исследований). За последние сутки – 289 для 285 пациентов.Как рассказал заместитель председателя правительства ЕАО Валерий Жуков на оперштабе в четверг, санитарно-эпидемическая ситуация в области продолжает оставаться напряженной. За последние сутки в регионе зафиксировано девять заболевших коронавирусом. Госпиталь, базирующийся в областной инфекционной больнице, заполнен полностью. С 25 июня в Облученской ЦРБ будет снова развернут госпиталь для пациентов с COVID-19, имеющих легкое либо бессимптомное течение заболевания. Это позволит разгрузить инфекционную больницу.По данным облздрава, всего почти 21 тысяча жителей автономии уже поставили первую прививку от коронавируса, что составляет 29% от плана, установленного для получения коллективного иммунитета в регионе (72 101 человек или 60% взрослого населения). Численность населения области, по данным Росстата, составляет 156 500 человек.В ЕАО за время пандемии коронавирусом заразились 4 634 человека, умерли - 149. В инфекционном госпитале находятся 25 человек, на искусственной вентиляции легких – 1 пациент. Еще 96 больных лечатся на дому.

https://ria.ru/20210618/test-1737611405.html

https://ria.ru/20210624/ptsr-1738352582.html

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еврейская автономная область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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