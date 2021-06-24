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В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой
В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой - РИА Новости, 24.06.2021
В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой
Ледовый каток со спортивной площадкой построят в небольшом поселке Угут Сургутского района ХМАО, на эти цели направят 25 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T07:39
2021-06-24T07:39
ханты-мансийский автономный округ
общество
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн - РИА Новости. Ледовый каток со спортивной площадкой построят в небольшом поселке Угут Сургутского района ХМАО, на эти цели направят 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе районной администрации.Согласно информации муниципалитета, на строительство объекта будет направлено 25 миллионов рублей, в том числе инвестиции компании "РН-Юганскнефтегаз". Ледовый каток смогут посещать до 30 человек в час.Глава поселения Андрей Огородный уточнил журналистам, что спортивный зал в Угуте есть, его обустроили жители не без помощи спонсоров. Сейчас в помещении проводится ремонт, обновляется материально-техническая база.Ранее руководитель администрации района Андрей Трубецкой отмечал, что планируется строительство спортивных объектов и в других небольших населенных пунктах. Так, до конца 2021 года спортзал и ледовый корт появятся в селе Сытомино с населением чуть более одной тысячи человек.В Угуте проживает менее трех тысяч человек. Он известен своим краеведческим музеем на пять тысяч экспонатов, количество посетителей которого ежегодно равняется численности населения поселка.
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ханты-мансийский автономный округ, общество

В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой

07:39 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКаток
Каток - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн - РИА Новости. Ледовый каток со спортивной площадкой построят в небольшом поселке Угут Сургутского района ХМАО, на эти цели направят 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе районной администрации.
"Строительство объекта планируется в рамках инвестиционного договора по результатам открытого конкурса. Объект включает в себя ледовый каток, тренажерный зал, комплекс для воркаута, набор административных, технических и прочих помещений. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию - август 2022 года", - сообщили в пресс-службе журналистам.
Согласно информации муниципалитета, на строительство объекта будет направлено 25 миллионов рублей, в том числе инвестиции компании "РН-Юганскнефтегаз". Ледовый каток смогут посещать до 30 человек в час.
Глава поселения Андрей Огородный уточнил журналистам, что спортивный зал в Угуте есть, его обустроили жители не без помощи спонсоров. Сейчас в помещении проводится ремонт, обновляется материально-техническая база.
Ранее руководитель администрации района Андрей Трубецкой отмечал, что планируется строительство спортивных объектов и в других небольших населенных пунктах. Так, до конца 2021 года спортзал и ледовый корт появятся в селе Сытомино с населением чуть более одной тысячи человек.
В Угуте проживает менее трех тысяч человек. Он известен своим краеведческим музеем на пять тысяч экспонатов, количество посетителей которого ежегодно равняется численности населения поселка.
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