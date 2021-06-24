https://ria.ru/20210624/katok-1738357056.html

В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой

В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой - РИА Новости, 24.06.2021

В небольшом поселке в ХМАО построят ледовый каток со спортплощадкой

Ледовый каток со спортивной площадкой построят в небольшом поселке Угут Сургутского района ХМАО, на эти цели направят 25 миллионов рублей, сообщили в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T07:39

2021-06-24T07:39

2021-06-24T07:39

ханты-мансийский автономный округ

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150949/61/1509496116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_398159bbf2552de9a97be9d6d4613fdc.jpg

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 июн - РИА Новости. Ледовый каток со спортивной площадкой построят в небольшом поселке Угут Сургутского района ХМАО, на эти цели направят 25 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе районной администрации.Согласно информации муниципалитета, на строительство объекта будет направлено 25 миллионов рублей, в том числе инвестиции компании "РН-Юганскнефтегаз". Ледовый каток смогут посещать до 30 человек в час.Глава поселения Андрей Огородный уточнил журналистам, что спортивный зал в Угуте есть, его обустроили жители не без помощи спонсоров. Сейчас в помещении проводится ремонт, обновляется материально-техническая база.Ранее руководитель администрации района Андрей Трубецкой отмечал, что планируется строительство спортивных объектов и в других небольших населенных пунктах. Так, до конца 2021 года спортзал и ледовый корт появятся в селе Сытомино с населением чуть более одной тысячи человек.В Угуте проживает менее трех тысяч человек. Он известен своим краеведческим музеем на пять тысяч экспонатов, количество посетителей которого ежегодно равняется численности населения поселка.

https://ria.ru/20210519/khmao-1733000278.html

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, общество