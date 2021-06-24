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Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации
Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации - РИА Новости, 24.06.2021
Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации
В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии COVID-19. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T21:51
2021-06-24T23:47
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии COVID-19. "Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса. В случае отказа в госпитализации и предоставления фактов, подтверждающих некорректные действия больниц, Департамент здравоохранения готов разбираться в каждом конкретном случае", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что временные правила оказания плановой помощи, по которым у пациентов проверяют наличие прививки, направлены исключительно на их защиту. "Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме. Также новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", — указали в Депздраве. Там добавили, что тех москвичей, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализировать в плановом порядке без ограничений.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва
Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации
21:51 24.06.2021 (обновлено: 23:47 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВрач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации из-за COVID-19

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии COVID-19.
"Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса. В случае отказа в госпитализации и предоставления фактов, подтверждающих некорректные действия больниц, Департамент здравоохранения готов разбираться в каждом конкретном случае", — говорится в сообщении.
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В ведомстве подчеркнули, что временные правила оказания плановой помощи, по которым у пациентов проверяют наличие прививки, направлены исключительно на их защиту.
"Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме. Также новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", — указали в Депздраве.
Там добавили, что тех москвичей, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализировать в плановом порядке без ограничений.
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