https://ria.ru/20210624/gospitalizatsiya-1738508652.html

Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации

Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации - РИА Новости, 24.06.2021

Депздрав Москвы уточнил новые правила плановой госпитализации

В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии COVID-19. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T21:51

2021-06-24T21:51

2021-06-24T23:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1a/1599099685_0:148:2897:1778_1920x0_80_0_0_819a78ac51623887901c57afbb8e9687.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Департаменте здравоохранения Москвы разъяснили новые правила плановой госпитализации в условиях пандемии COVID-19. "Гражданам, которые переболели COVID, рекомендовано сделать прививку через полгода после выздоровления. Поэтому при плановой госпитализации пациентов, у которых был подтвержден факт заболевания коронавирусом в течение последних шести месяцев, не проверяется наличие вакцинации от коронавируса. В случае отказа в госпитализации и предоставления фактов, подтверждающих некорректные действия больниц, Департамент здравоохранения готов разбираться в каждом конкретном случае", — говорится в сообщении.В ведомстве подчеркнули, что временные правила оказания плановой помощи, по которым у пациентов проверяют наличие прививки, направлены исключительно на их защиту. "Вся экстренная помощь оказывается как пациентам без коронавирусной инфекции, так и пациентам с уже подтвержденным диагнозом, в перепрофилированных для лечения COVID-19 стационарах. Оперативные вмешательства и прочие необходимые манипуляции проводятся таким пациентам в полном объеме. Также новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а также для оказания паллиативной помощи", — указали в Депздраве. Там добавили, что тех москвичей, у кого есть медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализировать в плановом порядке без ограничений.

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва