https://ria.ru/20210624/esminets-1738387658.html

В Госдуме прокомментировали инцидент с британским эсминцем

В Госдуме прокомментировали инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

В Госдуме прокомментировали инцидент с британским эсминцем

Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море является безусловной провокацией, при этом на подобные инциденты не стоит реагировать чрезмерно, заявил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:29

2021-06-24T11:29

2021-06-24T13:53

инцидент с британским эсминцем у крыма

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

безопасность

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Инцидент с британским эсминцем Defender в Черном море является безусловной провокацией, при этом на подобные инциденты не стоит реагировать чрезмерно, заявил глава комитета по международным делам ГД Леонид Слуцкий на пресс-конференции по итогам работы нижней палаты парламента VII созыва."Это безусловная провокация, это не единственная подобная ситуация… Мы от них не застрахованы, но не надо реагировать так чрезмерно, как наши стратегические друзья на Западе хотели бы. Мы на провокации не поддаемся. На каждую ситуацию будем реагировать весьма жестко и вслух… Но мы понимаем, что нас провоцируют на военное столкновение... Мы будем предостерегать кого-либо от попыток вторжения (в территориальные воды РФ). Не поддадимся на провокации, но защищать наши границы будем", - заявил Слуцкий.В среду Минобороны РФ заявило, что британский эсминец Defender пересек российскую границу и вошел на три километра в российские воды в районе мыса Фиолент (Крым). После этого российский пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца.Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль ВМС совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британские военные утверждают, что Россия проводила в Черном море "учебные стрельбы".

https://ria.ru/20210624/esminets-1738375138.html

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инцидент с британским эсминцем у крыма, леонид слуцкий (политик), госдума рф, безопасность