https://ria.ru/20210624/elektrosamokat-1738383649.html
В Астрахани столкнулись два электросамоката
В Астрахани столкнулись два электросамоката - РИА Новости, 24.06.2021
В Астрахани столкнулись два электросамоката
Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:10
2021-06-24T11:10
2021-06-24T11:10
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астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области."На "02" от очевидцев поступило сообщение о том, что на площади Ленина столкнулись два самоката", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел не на проезжей части.Когда на место прибыл наряд полиции, самокатчиков на месте уже не было, сообщений о пострадавших из больницы не поступало.На видео, опубликованном в местных СМИ, водители электросамокатов едут навстречу друг другу вечером по пустой площади, а потом сталкиваются лоб в лоб и падают. По данным СМИ, они получили травмы.
https://ria.ru/20210618/elektrosamokaty-1737502501.html
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россия, астрахань, астраханская область, происшествия
В Астрахани столкнулись два электросамоката
Два электросамоката столкнулись в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина.
Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани
, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области
.
"На "02" от очевидцев поступило сообщение о том, что на площади Ленина столкнулись два самоката", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел не на проезжей части.
Когда на место прибыл наряд полиции, самокатчиков на месте уже не было, сообщений о пострадавших из больницы не поступало.
На видео, опубликованном в местных СМИ, водители электросамокатов едут навстречу друг другу вечером по пустой площади, а потом сталкиваются лоб в лоб и падают. По данным СМИ, они получили травмы.