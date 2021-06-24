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В Астрахани столкнулись два электросамоката
В Астрахани столкнулись два электросамоката - РИА Новости, 24.06.2021
В Астрахани столкнулись два электросамоката
Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:10
2021-06-24T11:10
россия
астрахань
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области."На "02" от очевидцев поступило сообщение о том, что на площади Ленина столкнулись два самоката", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел не на проезжей части.Когда на место прибыл наряд полиции, самокатчиков на месте уже не было, сообщений о пострадавших из больницы не поступало.На видео, опубликованном в местных СМИ, водители электросамокатов едут навстречу друг другу вечером по пустой площади, а потом сталкиваются лоб в лоб и падают. По данным СМИ, они получили травмы.
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россия, астрахань, астраханская область, происшествия
В Астрахани столкнулись два электросамоката
11:10 24.06.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЭлектросамокат на улице Москвы
Электросамокат на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Два электросамоката столкнулись в Астрахани

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Два водителя электросамокатов столкнулись на центральной площади в Астрахани, сообщил РИА Новости представитель УМВД России по Астраханской области.
"На "02" от очевидцев поступило сообщение о том, что на площади Ленина столкнулись два самоката", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что инцидент произошел не на проезжей части.
Когда на место прибыл наряд полиции, самокатчиков на месте уже не было, сообщений о пострадавших из больницы не поступало.
На видео, опубликованном в местных СМИ, водители электросамокатов едут навстречу друг другу вечером по пустой площади, а потом сталкиваются лоб в лоб и падают. По данным СМИ, они получили травмы.
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