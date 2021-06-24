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Тверская область
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Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году
Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году - РИА Новости, 24.06.2021
Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году
В 2020 году в Тверской области открыты пять новых детских садов на 450 мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:56
2021-06-24T15:56
тверская область
игорь руденя
тверская область
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ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. В 2020 году в Тверской области открыты пять новых детских садов на 450 мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания региона.Губернатор затронул тему образования в области, в том числе дошкольного. Он сообщил, что сейчас строятся шесть новых дошкольных учреждений на 1010 мест.В 2020 году в Верхневолжье созданы 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", мобильный технопарк "Кванториум" и второй центр "IT-куб". Программами этих центров охвачено более 10 тысяч школьников. Всего за прошлый год создано 4,5 тысячи новых мест в системе дополнительного образования, подчеркнул губернатор.Важным шагом в развитии науки и укреплении статуса Тверской области Руденя назвал введение в 2020 году региональных премий для коллективов исследователей, молодых ученых, аспирантов и студентов за выдающиеся достижения в области науки и техники.
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игорь руденя, тверская область

Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году

15:56 24.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской областиНовый детский сад в Тверской области
Новый детский сад в Тверской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. В 2020 году в Тверской области открыты пять новых детских садов на 450 мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания региона.
"Ввод новых объектов, а также перепрофилирование 150 мест под ясельные группы позволили увеличить доступность дошкольного образования в нашем регионе, а также уменьшить количество детей в возрасте до 3 лет, которые ожидали мест в детсады", - сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба регионального правительства.
Губернатор затронул тему образования в области, в том числе дошкольного.
Он сообщил, что сейчас строятся шесть новых дошкольных учреждений на 1010 мест.
"В 2020 году в Тверской области началась реализация программы "Земский учитель". Её участники получают 1 миллион рублей при переезде на работу в сельские населённые пункты. Участие в программе приняли 11 педагогов", - сказал Руденя.
В 2020 году в Верхневолжье созданы 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", мобильный технопарк "Кванториум" и второй центр "IT-куб". Программами этих центров охвачено более 10 тысяч школьников. Всего за прошлый год создано 4,5 тысячи новых мест в системе дополнительного образования, подчеркнул губернатор.
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Важным шагом в развитии науки и укреплении статуса Тверской области Руденя назвал введение в 2020 году региональных премий для коллективов исследователей, молодых ученых, аспирантов и студентов за выдающиеся достижения в области науки и техники.
 
Тверская областьИгорь РуденяТверская область
 
 
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