https://ria.ru/20210624/detsady-1738451258.html

Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году

Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году - РИА Новости, 24.06.2021

Руденя: пять новых детсадов открыты в Верхневолжье в 2020 году

В 2020 году в Тверской области открыты пять новых детских садов на 450 мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:56

2021-06-24T15:56

2021-06-24T15:56

тверская область

игорь руденя

тверская область

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ТВЕРЬ, 24 июн - РИА Новости. В 2020 году в Тверской области открыты пять новых детских садов на 450 мест, сообщил губернатор области Игорь Руденя, выступая в четверг с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательного Собрания региона.Губернатор затронул тему образования в области, в том числе дошкольного. Он сообщил, что сейчас строятся шесть новых дошкольных учреждений на 1010 мест.В 2020 году в Верхневолжье созданы 30 центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", мобильный технопарк "Кванториум" и второй центр "IT-куб". Программами этих центров охвачено более 10 тысяч школьников. Всего за прошлый год создано 4,5 тысячи новых мест в системе дополнительного образования, подчеркнул губернатор.Важным шагом в развитии науки и укреплении статуса Тверской области Руденя назвал введение в 2020 году региональных премий для коллективов исследователей, молодых ученых, аспирантов и студентов за выдающиеся достижения в области науки и техники.

https://ria.ru/20210603/verkhnevolzhe-1735512875.html

тверская область

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игорь руденя, тверская область