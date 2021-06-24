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В Пермском крае построят новую инфекционную больницу
В Пермском крае построят новую инфекционную больницу - РИА Новости, 24.06.2021
В Пермском крае построят новую инфекционную больницу
В Пермском крае построят новую краевую инфекционную больницу, сообщил глава края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:09
2021-06-24T13:09
2021-06-24T13:09
россия
дмитрий махонин
пермский край
общество
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ПЕРМЬ, 24 июн – РИА Новости. В Пермском крае построят новую краевую инфекционную больницу, сообщил глава края Дмитрий Махонин на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.По информации пресс-службы главы Пермского края, новый стационар будет рассчитан на 235 мест, строительство медучреждения планируется завершить в 2023 году.Выполнение работ по проектированию и строительству объекта запланировано в два этапа в период с 2021 по 2023 год. Первый этап – это строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса. Второй этап – строительство основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением. Как уточняет пресс-служба губернатора, в настоящее время ведется единая закупочная процедура на проектирование и строительство, что позволит быстрее реализовать проект.В пресс-службе губернатора также добавили, что в рамках встречи обсуждались вопросы реализации в крае пилотного федерального проекта по обеспечению льготными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, эндоваскулярные вмешательства, а также программу по преодолению кадрового дефицита медработников среднего звена в лечебных организациях региона.Как пояснил Махонин, с этого года в Пермском крае для выпускников 9-11-х классов доступно обучение по целевому контракту в колледжах и училищах края по специальности "Фельдшер и медсестра". "Первые договоры со студентами начали заключать уже 15 июня. Всего в программе целевого обучения участвуют 10 училищ и колледжей края. При этом договоры могут заключаться как с поступающими в образовательные учреждения, так и с уже обучающимися на любых курсах среднего специального учебного заведения. Мы также предусмотрели дополнительную поддержку студентам-целевикам: к стипендии ежемесячно будет выплачиваться 2 тысячи рублей из бюджета края", – сообщил Махонин.По данным пресс-службы губернатора, целевым контрактом также предусмотрено дальнейшее обучение выпускников колледжей в Пермском государственном медицинском университете и трудоустройство в государственном медучреждении, подведомственном министерству здравоохранения региона, сроком на три года.
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россия, дмитрий махонин, пермский край, общество
ПЕРМЬ, 24 июн – РИА Новости.
В Пермском крае
построят новую краевую инфекционную больницу, сообщил глава края Дмитрий Махонин
на рабочей встрече с министром здравоохранения РФ
Михаилом Мурашко, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
По информации пресс-службы главы Пермского края, новый стационар будет рассчитан на 235 мест, строительство медучреждения планируется завершить в 2023 году.
Выполнение работ по проектированию и строительству объекта запланировано в два этапа в период с 2021 по 2023 год. Первый этап – это строительство вспомогательного административно-хозяйственного корпуса. Второй этап – строительство основного лечебного корпуса с амбулаторно-консультативным отделением.
Как уточняет пресс-служба губернатора, в настоящее время ведется единая закупочная процедура на проектирование и строительство, что позволит быстрее реализовать проект.
"Новая больница входит в число приоритетных объектов здравоохранения в рамках проекта "Пермь-300" (посвященного 300-летию города в 2023 году)", – сказал Махонин.
В пресс-службе губернатора также добавили, что в рамках встречи обсуждались вопросы реализации в крае пилотного федерального проекта по обеспечению льготными лекарствами пациентов, перенесших инфаркты, инсульты, эндоваскулярные вмешательства, а также программу по преодолению кадрового дефицита медработников среднего звена в лечебных организациях региона.
Как пояснил Махонин, с этого года в Пермском крае для выпускников 9-11-х классов доступно обучение по целевому контракту в колледжах и училищах края по специальности "Фельдшер и медсестра". "Первые договоры со студентами начали заключать уже 15 июня. Всего в программе целевого обучения участвуют 10 училищ и колледжей края. При этом договоры могут заключаться как с поступающими в образовательные учреждения, так и с уже обучающимися на любых курсах среднего специального учебного заведения. Мы также предусмотрели дополнительную поддержку студентам-целевикам: к стипендии ежемесячно будет выплачиваться 2 тысячи рублей из бюджета края", – сообщил Махонин.
По данным пресс-службы губернатора, целевым контрактом также предусмотрено дальнейшее обучение выпускников колледжей в Пермском государственном медицинском университете и трудоустройство в государственном медучреждении, подведомственном министерству здравоохранения региона, сроком на три года.