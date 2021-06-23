https://ria.ru/20210623/zhivotnye-1738171672.html

Ветеринар посоветовала, как безопасно перевозить животных в автомобиле

Ветеринар посоветовала, как безопасно перевозить животных в автомобиле - РИА Новости, 23.06.2021

Ветеринар посоветовала, как безопасно перевозить животных в автомобиле

Россиянам для безопасной перевозки домашних животных в автомобиле необходимо обеспечивать комфортный температурный режим в салоне, не кормить питомца за 2-3... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T05:35

2021-06-23T05:35

2021-06-23T05:35

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общество

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россиянам для безопасной перевозки домашних животных в автомобиле необходимо обеспечивать комфортный температурный режим в салоне, не кормить питомца за 2-3 часа до начала путешествия и обязательно зафиксировать питомца в машине, рассказала РИА Новости ветеринар сервиса "СберЗдоровье" Жанна Каштанова.Питомцам до поездки стоит давать только треть разовой нормы рациона и не кормить за 2-3 часа до начала путешествия, а также не изменять привычный рацион за короткий промежуток времени до путешествия и в пути. "Если животное склонно к тошноте, за 30 минут до поездки можно посетить ветеринарную клинику с целью инъекции противорвотного препарата. Также возможно применение успокоительных средств для питомцев", - рекомендует специалист.Для комфорта и безопасности пассажиров и исключения потери любимца в пути необходимо зафиксировать животных мелких пород – в переноске, а более крупных при помощи шлейки и крепления к защелке ремня безопасности. В некоторых случаях удобно использовать специальные гамаки для перевозки.Крупные породы животных удобно разместить в багажнике автомобиля, если он соединяется с салоном, обеспечив страховочную сетку для ограничения передвижения по салону. При длительных остановках не рекомендуется оставлять животных в салоне с закрытыми окнами, заключила Каштанова.

https://ria.ru/20210621/dgtu-1737383594.html

https://ria.ru/20210528/kot-1734520686.html

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россия, общество