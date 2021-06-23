https://ria.ru/20210623/zakon-1738222651.html
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов - РИА Новости, 23.06.2021
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов
Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об ограничении выбросов парниковых газов. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:58
2021-06-23T12:58
2021-06-23T12:58
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об ограничении выбросов парниковых газов.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России и ее новой климатической политики. По его словам, появится система госучета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.Так, документом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях закон предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган соответствующие отчеты. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ, говорится в пояснительной записке.Кроме того, документом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов."Важным элементом предлагаемого регулирования является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - говорится в пояснительной записке к документу.Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.
https://ria.ru/20210605/vybrosy-1735774126.html
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россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов
Совфед одобрил закон об ограничении выбросов парниковых газов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон об ограничении выбросов парниковых газов.
Президент России Владимир Путин
ранее поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
пояснял, что документ подготовлен в рамках международных обязательств России
и ее новой климатической политики. По его словам, появится система госучета и реализации проектов сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения, при этом все предприятия, работа которых сопровождается значительными объёмами выбросов парниковых газов, будут обязаны отчитываться об этом.
Закон направлен на урегулирование на территории России хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов.
Так, документом формируется необходимая правовая основа для получения полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов. В этих целях закон предусматривает обязанность хозяйствующих субъектов, деятельность которых сопровождается значительными выбросами парниковых газов, представлять в уполномоченный орган соответствующие отчеты. Критерии деятельности, которая сопровождается значительными выбросами парниковых газов, будут установлены актом правительства РФ, говорится в пояснительной записке.
Кроме того, документом вводится понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов", который будет установлен с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития.
Закон также дает право юрлицам и индивидуальным предпринимателям реализовывать климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Для этого будут установлены критерии отнесения проектов к климатическим и порядок верификации их результатов.
"Важным элементом предлагаемого регулирования является новый механизм осуществления проектной деятельности, в рамках которого в обращение могут быть введены углеродные единицы, возникающие в результате реализации климатических проектов", - говорится в пояснительной записке к документу.
Подчеркивается, что появление данного механизма позволит российским организациям снижать углеродный след производимой продукции, а также вовлечь в деятельность по сокращению выбросов парниковых газов заинтересованные организации, что будет способствовать модернизации производственных мощностей, внедрению новых технологий, а также повышению качества природных поглотителей парниковых газов.