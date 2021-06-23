В российском Генштабе заявили о стабилизации ситуации вокруг СНВ-3
10:10 23.06.2021 (обновлено: 11:39 23.06.2021)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНачальник Генерального штаба Вооруженных сил - первый заместитель министра обороны России, генерал армии Валерий Герасимов
В российском Генштабе заявили о стабилизации ситуации вокруг договора СНВ-3
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США стабилизировалась после его продления на пять лет, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.
"На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый договор о СНВ-3. После продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.
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Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.
Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.