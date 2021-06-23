https://ria.ru/20210623/vooruzheniya-1738188985.html

В российском Генштабе заявили о стабилизации ситуации вокруг СНВ-3

В российском Генштабе заявили о стабилизации ситуации вокруг СНВ-3 - РИА Новости, 23.06.2021

В российском Генштабе заявили о стабилизации ситуации вокруг СНВ-3

Ситуация вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США стабилизировалась после его продления на пять лет,... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T10:10

2021-06-23T10:10

2021-06-23T11:39

московская конференция по международной безопасности

россия

валерий герасимов

джо байден

сша

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ситуация вокруг Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) между Россией и США стабилизировалась после его продления на пять лет, заявил начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов."На сегодняшний день единственным международным соглашением по поддержанию стратегической стабильности в сфере контроля над вооружениями остается Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, так называемый договор о СНВ-3. После продления на очередные пять лет ситуация вокруг данного соглашения в целом стабилизировалась", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности.Договор СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. По его условиям, каждая из сторон сократит свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.Заявленная цель была достигнута, и стороны поддерживают арсеналы на оговоренных уровнях. В начале 2021 года, вскоре после прихода к власти в США администрации Джо Байдена, договор был продлен без изменений еще на пять лет. Предыдущая администрация до последнего тянула с продлением соглашения, что грозило развалом всей системы стратегической стабильности.

https://ria.ru/20210614/nato-1736991193.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210613/putin-1736847385.html

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская конференция по международной безопасности, россия, валерий герасимов, джо байден, сша, вооруженные силы рф, безопасность