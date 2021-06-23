https://ria.ru/20210623/velikobritaniya-1738271202.html

Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем

Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021

Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем

Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T16:31

2021-06-23T16:31

2021-06-23T17:11

инцидент с британским эсминцем у крыма

вмс великобритании

мария захарова

черное море

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

севастополь

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.

https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html

черное море

севастополь

россия

великобритания

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инцидент с британским эсминцем у крыма, вмс великобритании, мария захарова, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, россия, великобритания, в мире