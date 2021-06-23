https://ria.ru/20210623/velikobritaniya-1738271202.html
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:31
2021-06-23T16:31
2021-06-23T17:11
инцидент с британским эсминцем у крыма
вмс великобритании
мария захарова
черное море
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
россия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.
https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html
черное море
севастополь
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инцидент с британским эсминцем у крыма, вмс великобритании, мария захарова, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, россия, великобритания, в мире
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:31 23.06.2021 (обновлено: 17:11 23.06.2021)
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем в Крыму