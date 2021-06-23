Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210623/velikobritaniya-1738271202.html
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем - РИА Новости, 23.06.2021
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T16:31
2021-06-23T17:11
инцидент с британским эсминцем у крыма
вмс великобритании
мария захарова
черное море
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
севастополь
россия
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/13/1601984870_0:0:3112:1752_1920x0_80_0_0_f5e48b443903b297526d04a3fa98d59b.jpg
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.
https://ria.ru/20210623/korabl-1738233635.html
черное море
севастополь
россия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/19/1729859546_0:0:2743:2058_1920x0_80_0_0_854857c67d8861132c8c3efe72e1e3d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
инцидент с британским эсминцем у крыма, вмс великобритании, мария захарова, черное море, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), севастополь, россия, великобритания, в мире
Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем
16:31 23.06.2021 (обновлено: 17:11 23.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России
Здание министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк

Британского посла вызовут в российский МИД после инцидента с эсминцем в Крыму

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Британского посла вызвали в российское дипведомство после ситуации с британским эсминцем в Черном море, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством . Также хотела сообщить бы, что в МИД нашей страны будет вызван британский посол", - сказала она в среду на брифинге.
Эсминец УРО "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальные воды в районе мыса Фиолент (расположен юго-западном побережье Крыма, в Балаклавском районе Севастополя) на три километра.
Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы. Для этого пришлось произвести предупредительные выстрелы и предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца, после чего он покинул территориальные воды РФ.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
13:47
Флот и авиация выдворили эсминец НАТО, нарушивший границу в Черном море
 
Инцидент с британским эсминцем у КрымаВМС ВеликобританииМария ЗахароваЧерное мореФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)СевастопольРоссияВеликобританияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:22Вопросы безопасности в Чечне перестали быть актуальными, заявил Кадыров
17:21Кадыров рассказал о проблемах с банковской системой в Чечне
17:14Минобрнауки обсудит с ректорами допуск в вузы только привитых студентов
17:14Прокурор запросил полгода исправительных работ для блогера Mellstroy
17:13В Германии рассказали, когда сертифицируют "Спутник V"
17:13Шаманов поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
17:13Кадыров рассказал Путину о вакцинации от коронавируса в Чечне
17:11Минздрав направит в Бурятию врачей из-за ухудшения ситуации с COVID-19
17:10Кадыров доложил Путину о дефиците вакцин от коронавируса в Чечне
17:07В Красноярске женщину, поставившую обидчика сына на колени, арестовали
17:05В Литве неизвестные написали "террорист" на заборе посольства Белоруссии
17:04В Подмосковье с 15 июля смогут работать лишь вакцинированные таксисты
17:03Кадыров заявил Путину, что терроризм в Чечне искоренен
17:01Кадыров рассказал Путину о ситуации с коронавирусом в Чечне
17:01Путин отметил заслуги Кадырова в экономическом развитии Чечни
17:00ФСБ потратит до 2,4 миллиона рублей на фейерверки
17:00Путин пожелал Кадырову успехов на выборах
16:58В МИД назвали условия взаимодействия с Берлином по инциденту с Навальным
16:57"Не наша война". Британцы высказались об инциденте с эсминцем у Крыма
16:56Под Ростовом-на-Дону ребенок погиб, получив удар током от холодильника
Лента новостейМолния