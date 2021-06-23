https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738225465.html

Ученые определили оптимальную схему вакцинации против COVID-19

Ученые определили оптимальную схему вакцинации против COVID-19 - РИА Новости, 23.06.2021

Ученые определили оптимальную схему вакцинации против COVID-19

Американские ученые сравнили иммунный ответ на вакцины у тех, у кого ранее не было антител к коронавирусу, и тех, кто перенес COVID-19. Авторы выяснили, что у... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T15:00

2021-06-23T15:00

2021-06-23T15:00

наука

коронавирус covid-19

вакцины

биология

здоровье

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Американские ученые сравнили иммунный ответ на вакцины у тех, у кого ранее не было антител к коронавирусу, и тех, кто перенес COVID-19. Авторы выяснили, что у первых необходимое количество антител образуется только после второй дозы вакцин, а переболевшим достаточно одной дозы. Но и тем и другим со временем требуется ревакцинация. Результаты исследования опубликованы в журнале Американского химического общества ACS Nano.Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе во главе с доктором Отто Яном (Otto Yang) измерили с помощью иммуноферментного анализа количество антител против RBD — связывающего домена шипового белка SARS-CoV-2 — у людей, получивших вакцину Pfizer-BioNTech или Moderna, а также у невакцинированных, но перенесших COVID-19 в легкой или тяжелой форме. Обе вакцины относятся к классу мРНК-вакцин, которые запускают выработку антител против RBD. Их эффективность против симптоматической инфекции, согласно результатам клинических испытаний и наблюдений за миллионами вакцинированных людей, составляет около 95 процентов. Однако, как долго держится после них иммунный ответ и как он отличается у тех, кто перенес или не перенес инфекцию ранее, до сих пор не было известно.Результаты исследования показали, что у участников без предшествующей инфекции одна доза любой вакцины вызывала уровни антител, аналогичные тем, которые наблюдаются после легкого COVID-19. Для получения титров, приближающихся к тем, которые наблюдались после тяжелых случаев, им требовались две дозы.У участников, переболевших COVID-19, реакция на вакцину была совсем другая. Первая доза вызвала у них сильный антительный ответ, аналогичный тяжелой естественной инфекции, а вторая вообще не привела к дополнительному образованию антител."У лиц, ранее перенесших инфекцию SARS-CoV-2 после однократной вакцинации повысились до максимального уровня как потенциал антител, так и их нейтрализующая активность", — пишут авторы статьи.Ученые также оценили продолжительность существования нейтрализующих вирус SARS-CoV-2 антител в крови вакцинированных и динамику снижения их количеств со временем. В течение 85 дней после введения второй дозы вакцины уровни антител в обеих группах, с учетом поправки на естественный уровень, снизились в среднем на 90 процентов. По темпам снижения это похоже на поведение антител после легкой инфекции COVID-19.Авторы отмечают, что в данном исследовании они не изучали уровень Т-клеточного ответа на вакцины, тем не менее, полученные результаты позволяют утверждать, что переболевшим также нужна вакцинация, но единичной дозой. И абсолютно всем вакцинированным, и переболевшим и не переболевшим, со временем требуется введение бустерной вакцины.

https://ria.ru/20210615/kovid-1737108288.html

https://ria.ru/20210609/vaktsina-1736357943.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вакцины, биология, здоровье