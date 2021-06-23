На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного самоуправления и организациях всех форм собственности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.
"Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников в день вакцинации. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных гражданских служащих. Прошу органы местного самоуправления последовать нашему примеру и внести в коллективные договора строку о предоставлении выходного дня для добровольной вакцинации", - сказал Кувшинников.
По данным оперштаба, на 22 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 136,6 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию 112,2 тысяч человек. Объем прививок выполнен на 25% от плана.
"Текущие темпы вакцинации не дают возможности сформировать массовый иммунитет в ближайшее время. Если ежесуточно прививать 3-3,2 тысячи человек, то мы сможем сформировать коллективный иммунитет осенью. А сейчас мы прививаем в среднем 1,1- 1,2 тысяч вологжан. При таких темпах вакцинации мы в регионе приобретем коллективный иммунитет только к концу 2022 года", - сказал глава региона.