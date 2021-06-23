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https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738222259.html
На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным
На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным - РИА Новости, 23.06.2021
На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным
В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного... РИА Новости, 23.06.2021
2021-06-23T12:58
2021-06-23T12:58
вологодская область
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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вологодская область
олег кувшинников
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ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного самоуправления и организациях всех форм собственности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.По данным оперштаба, на 22 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 136,6 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию 112,2 тысяч человек. Объем прививок выполнен на 25% от плана.Он напомнил, что в регионе ежедневно работают 141 пункт вакцинации, пять из которых расположены в торговых центрах Вологды и Череповца. С 17 июня приступили к работе передвижные пункты вакцинации, которые выезжают и в садово-огородные кооперативы и дачные поселки вблизи Вологды и Череповца.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, череповец, вологда, вологодская область, олег кувшинников

На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным

12:58 23.06.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре "Гостиный двор" в Туле
Люди в пункте вакцинации против COVID-19 в торговом центре Гостиный двор в Туле - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного самоуправления и организациях всех форм собственности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.
"Считаю необходимым настоятельно рекомендовать предприятиям и организациям всех форм собственности установить выходной день для сотрудников в день вакцинации. Поручаю установить соответствующий выходной день и для государственных гражданских служащих. Прошу органы местного самоуправления последовать нашему примеру и внести в коллективные договора строку о предоставлении выходного дня для добровольной вакцинации", - сказал Кувшинников.
По данным оперштаба, на 22 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 136,6 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию 112,2 тысяч человек. Объем прививок выполнен на 25% от плана.
"Текущие темпы вакцинации не дают возможности сформировать массовый иммунитет в ближайшее время. Если ежесуточно прививать 3-3,2 тысячи человек, то мы сможем сформировать коллективный иммунитет осенью. А сейчас мы прививаем в среднем 1,1- 1,2 тысяч вологжан. При таких темпах вакцинации мы в регионе приобретем коллективный иммунитет только к концу 2022 года", - сказал глава региона.
Он напомнил, что в регионе ежедневно работают 141 пункт вакцинации, пять из которых расположены в торговых центрах Вологды и Череповца. С 17 июня приступили к работе передвижные пункты вакцинации, которые выезжают и в садово-огородные кооперативы и дачные поселки вблизи Вологды и Череповца.
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Вологодская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоЧереповецВологдаВологодская областьОлег Кувшинников
 
 
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