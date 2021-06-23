https://ria.ru/20210623/vaktsinatsiya-1738222259.html

На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным

На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным - РИА Новости, 23.06.2021

На Вологодчине день вакцинации для работающих объявят выходным

В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного... РИА Новости, 23.06.2021

2021-06-23T12:58

2021-06-23T12:58

2021-06-23T12:58

вологодская область

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

череповец

вологда

вологодская область

олег кувшинников

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ВОЛОГДА, 23 июн – РИА Новости. В Вологодской области установят выходной день для госслужащих в день вакцинации от коронавируса, такое же правило рекомендовано ввести в органах местного самоуправления и организациях всех форм собственности, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на заседании оперштаба по коронавирусной инфекции.По данным оперштаба, на 22 июня первым компонентом вакцины от коронавируса привились 136,6 тысяч человек, полностью завершили иммунизацию 112,2 тысяч человек. Объем прививок выполнен на 25% от плана.Он напомнил, что в регионе ежедневно работают 141 пункт вакцинации, пять из которых расположены в торговых центрах Вологды и Череповца. С 17 июня приступили к работе передвижные пункты вакцинации, которые выезжают и в садово-огородные кооперативы и дачные поселки вблизи Вологды и Череповца.

https://ria.ru/20210616/ogranicheniya-1737252944.html

череповец

вологда

вологодская область

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, череповец, вологда, вологодская область, олег кувшинников